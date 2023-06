Kartun: "No escribo libros sobre técnica dramatúrgica porque es algo en estado dinámico"

Si bien escribió más de 20 obras de teatro y acaba de publicar su primera novela, Mauricio Kartun dice que no podría escribir sobre su técnica como dramaturgo porque le da "la sensación de estar congelando algo" que necesita "tener en estado dinámico", según confiesa en una charla con Télam donde se refiere también a su pasión por las clases, la puesta en marcha de una obra y el gran momento que está viviendo el teatro argentino.

La proliferación de pantallas y la cada vez más amplia oferta de plataformas para ver series o películas desde ámbitos domésticos o privados venía desarrollándose antes de la pandemia, pero esa indicación de recluirse de los espacios públicos durante ese tiempo pandémico parece haberlas instalado con más fuerza. Una vez terminado ese período, las salas de teatro sostienen una asistencia demandante que entusiasma al gran dramaturgo argentino.

"Es algo que se da de manera casi extravagante porque inmediatamente después de la pandemia, luego de ser una vuelta muy tímida, hubo una vuelta tumultuosa. La gente volvió al teatro. Estábamos en el Caras y Caretas con dos espectáculos y se llenaban. Al principio con protocolo al 50%, después al 70%, luego al 100% y siempre se llenaba. No hay muchas ciudades como Buenos Aires que tengan la cantidad de espacios independientes, de gente dispuesta a estrenar un espectáculo un día lunes y hacer tres meses de función para sostener un promedio de 30 personas que salen a competir con otros 390 porque es desmesurada la oferta. Esto habla de la existencia de un público muy interesante e interesado, de una pasión por el teatro que creo que viene alimentado por las tres colectividades que alimentaron la inmigración a principios del siglo XX: la italiana, la española y la judía y de la existencia de muchos maestros que han convertido sus estudios en salas de teatro", analiza.

También destaca la existencia de una Ley Nacional de Teatro. "Hace más de 25 años debemos agradecerle el recibir subsidios con los cuales montar espectáculos. Todo eso hace un círculo virtuoso y crea un ecosistema extraordinario en calidad, cantidad y variedad", dice.

Kartun sostiene que se trata de algo "sumamente atípico" que lo tiene "con un entusiasmo y una expectativa por el futuro del teatro que hace 30 años no tenía" porque reconoce que "imaginaba una decadencia lenta del teatro, sobre todo en manos del cine. La sensación de pensar que teníamos un lenguaje más pobre que el que reclama el espectador".

-T: ¿Qué pasa cuando ves a exalumnos como Rafael Spregelburd, por ejemplo, con una carrera como actor, dramaturgo?

-M.K.: Además es un maestro. Es muy conmovedor. Hay un acto de pasión que se entiende solamente como el soporte de un saber pero si realmente te apasiona hay algo muy erótico en la enseñanza, hay un eros porque hay un deseo muy grande puesto en la posibilidad de construir en el otro al poeta al que está intentando acceder y poder transmitir herramientas, tips, energías, observaciones, comentarios.

Recuerdo salir de los cursos de Ricardo Monti, del que recibí las armas y decir "Ah, así era" y la revelación continúa semana a semana. Te sentís parte de su auge. Veo las carteleras y digo "ah este estudió conmigo, éste hizo un seminario". Es algo que va mas allá del orgullo, tiene algo pasional. Nuestra tribu está mostrando que esto que hacemos tiene fuerza y es efectivo. Las enseñanzas que no suelen estar atrapadas en manuales y tienen mucho de transmisión oral son una experiencia preciosa. Me han propuesto muchas veces escribir libros sobre técnica dramatúrgica y siempre me negué porque tengo la sensación de estar congelando algo que necesito tener en estado dinámico. Prefiero dejarlo en ese estado, no atraparlo en un libro pero sí pasarlo a soportes vivos y que haya 100 alumnos transmitiéndolo, incorporando sus maneras, sus propios saberes, traicionando los míos con sus propias hipótesis y eso es lo que da riqueza.

-T: Una de tus obras que más tiempo estuvo en cartel es "Terrenal", ¿pensás en volver a montarla?

-M.K.: Con "Terrenal" hacíamos encuentros pero cuando murió Claudio Da Passano, querido amigo y uno de los actores, tuvimos un primer impulso negador que fue "Se hace un reemplazo", pero cuando nos juntamos y empezamos a pensar en nosotros mismos nos dimos cuenta que no podíamos pasarle por arriba a la instancia de duelo. Estábamos negando que pasamos 9 años trabajando juntos, peleando los espacios, saliendo de gira, viajando y que el luto tiene algo de ritual sanador. Se podía reemplazar pero no adentro nuestro, entonces decidimos hacer un año de duelo, no montar la obra y nos conjuramos para volver el año que viene.

Con información de Télam