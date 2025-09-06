Disfrutar del aporte cultural que Niní Marshall supo transmitir al arte nacional encuentra una nueva oportunidad este 2025 gracias a la última actualización del catálogo de series y películas que encaró la plataforma de streaming Prime Video.

Si bien el legado de la apodada “la dama del humor” y “la Chaplin con polleras” encuentra hoy múltiples formas de manifestación, ya sea, a través de museos o teatros (como el teatro Niní Marshall en Tigre), existe un título de su vasta carrera cinematográfica que merece ser vista al menos una vez: Una gallega en La Habana.

La película de Niní Marshall que tenés que ver al menos una vez en la vida

Una gallega en La Habana, de 1995, narra la historia de Cándida, una simpática "gallega" que viaja desde España a La Habana tras perder contacto con su novio durante veinte años. Al arribar al país norteamericano, la confunden con una contrabandista de joyas, dando lugar a enredos hilarantes hasta que alcanza su objetivo entre risas y malentendidos.

De coproducción cubano‑mexicana y dirigida por René Cardona, el título ofrece una mirada nostálgica al cine cómico hispano‑americano de mediados del siglo XX, donde el humor físico y los equívocos verdaderamente atrapan por su guion.

Una gallega en La Habana también brinda las chances de apreciar el talento único de Niní Marshall, figura inigualable de la cultura argentina que, con sus personajes, logró inmortalizar en la pantalla los rasgos más entrañables de la idiosincrasia inmigrante.

Pionera en un ámbito dominado por hombres, supo crear nombres únicos, que llevaron a cabo una crítica social fundamentada en la exageración, la observación del habla popular y el ingenio.

¿Dónde ver Una gallega en La Habana?

Protagonizada por Niní Marshall y Carmelo Santiago, Una gallega en La Habana se encuentra disponible en Prime Video, tanto con suscripción como con anuncios.

Ficha Técnica de Una gallega en La Habana