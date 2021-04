Nicki Nicole y Jimmy Fallon: cómo y dónde ver la actuación de la rosarina

Nicki Nicole se presentará esta noche en The Tonight Show with Jimmy Fallon

Hace tan solo una semana, Nicki Nicole sorprendió al universo de la música urbana y al país entero al anunciar que hoy, 27 de abril, cantaría en The Tonight Show with Jimmy Fallon, el programa más visto de la televisión estadounidense. La rosarina de solo 20 años será la primera argentina en llegar al estudio de Jimmy Fallon, donde interpretará dos canciones: Wapo Traketero y No Toque mi Naik. Acá te contamos cómo y por dónde ver la actuación que marcará un hito en la historia del trap local.

En lo que significará el debut para los artistas argentinos en el ciclo conducido por el actor y comediante Jimmy Fallon, Nicki Nicole se presentará con dos canciones que delimitan su corta carrera. Por un lado, interpretará Wapo Traketero, el track con el que irrumpió en la escena argentina de música urbana en abril del 2019 y que está muy cerca de alcanzar las 100 millones de visualizaciones. Por otra parte, cantará No Toque mi Naik, su más reciente producción. Se trata de una colaboración con el cantante puertorriqueño Lunay, quien también la acompañará esta noche. Algo más de un mes después de su lanzamiento, la canción registra casi 15 millones de reproducciones en YouTube.

Dónde verlo en Argentina

Ahora bien, la participación de Nicki Nicole de esta noche recién podrá disfrutarse en Argentina en la medianoche del martes 4 de mayo a través de OnDIRECTV (canal 201 & 1201 HD de la señal satelital). Desde ese mismo día también estará disponible en DIRECTV GO, la plataforma de streaming en directo que posee la señal. Recién mañana se sabrá si el segmento musical protagonizado por la artista rosarina llegará al canal oficial del programa en YouTube. Allí se suelen subir algunas secciones del ciclo conducido por Jimmy Fallon, desde shows musicales, entrevistas y segmentos de comedia.

Además de agradecerle a Fallon por la oportunidad de presentarse en su programa, Nicki Nicole había expresado su alegría por el presente argentino: "¡Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo!". Este es un punto de inflexión en la carrera de Nicki Nicole, que viene de ganar un premio Lo Nuestro como Mejor Artista Femenina Revelación -entregados por la cadena Univisión de Estados Unidos- y de ser nominada a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2020. La rosarina también forma una de las parejas más queridas del género urbano junto a Trueno, un reconocido rapero y freestyler nacido en La Boca.