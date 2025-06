Cuál es la nueva película de Steven Spielberg que llega a Netflix: de qué trata "El club del crimen de los jueves".

Steven Spielberg es, sin lugar a dudas, uno de los grandes pilares del cine contemporáneo. Con títulos como Tiburón, E.T., Indiana Jones y La lista de Schindler, definió el concepto de “blockbuster” y dejó una huella imborrable en generaciones de espectadores. Ahora, su influencia vuelve a sentirse, pero esta vez de la mano de una producción que llega al streaming: El club del crimen de los jueves. La película, que se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto, promete combinar misterio, humor y una mirada original sobre la tercera edad.

Se trata de una adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de Richard Osman, una historia que conquistó a millones de lectores en todo el mundo. A continuación te contamos todo lo que hay que saber sobre esta nueva película.

¿De qué trata El club del crimen de los jueves?

La trama de El club del crimen de los jueves gira en torno a un grupo de jubilados que vive en un lujoso complejo residencial. Elizabeth, Ron, Joyce e Ibrahim no tienen intenciones de aburrirse durante su retiro, y por eso fundan un club muy particular: se dedican a resolver antiguos crímenes no resueltos como pasatiempo. Lo que empieza como una manera inofensiva de entretenerse da un giro inesperado cuando un promotor inmobiliario aparece asesinado en la comunidad.

Netflix lanza una nueva película junto a Steven Spielberg como productor.

Con el crimen instalado en su propio barrio, los cuatro amigos tendrán la oportunidad de llevar su pasión detectivesca a la acción real. Así, con sus habilidades, intuición y una buena cuota de experiencia acumulada, se embarcarán en una investigación que pondrá a prueba tanto su ingenio como su sentido del humor.

Aunque la historia incluye elementos propios del policial clásico y del "cozy crime", hay un fuerte enfoque en lo humano, en los vínculos que se tejen entre los personajes y en cómo enfrentan el paso del tiempo con valentía, lucidez y mucho sarcasmo. La novela de Osman, que dio inicio a una saga literaria, se transformará así en una apuesta ideal para toda la familia, con guiños para todas las generaciones.

¿Quiénes actúan en la nueva película de Spielberg?

La nueva película de Spielberg cuenta con un reparto verdaderamente estelar. Helen Mirren, ganadora del Oscar y emblema del cine británico, interpretará a Elizabeth, la mente brillante del grupo. A su lado estará Pierce Brosnan en el rol de Ron, Celia Imrie como Joyce y Ben Kingsley como Ibrahim. Este cuarteto dará vida al corazón de la historia.

El reparto se completa con nombres de peso en la industria británica: David Tennant, Richard E. Grant y Jonathan Pryce aportarán su talento a una producción que busca equilibrar el suspenso con el humor y la calidez.

La dirección está a cargo de Chris Columbus, el realizador detrás de películas icónicas como Mi pobre angelito y las primeras entregas de Harry Potter. Con su experiencia en el cine familiar y su capacidad para construir universos entrañables, Columbus promete darle a El club del crimen de los jueves el tono justo entre emoción, comedia y misterio.