"Scooby Doo: monstruos sueltos" (2004) se consolidó como un exitoso blockbuster para niños, a pesar de las críticas regulares.

Entramos en la recta final de un año atípico y en Netflix parece no menguar el estreno de series y películas. Tal que para el mes de octubre la plataforma estrenará un surtido de novedades para todos los públicos entre las que figuran la saga de películas de Rocky Balboa, "It" (2017), dirigida por el argentino Andy Muschietti y basada en la exitosa novela de Stephen King y la popular aventura infantil "Scooby Doo: monstruos sueltos" (2004). Un repaso por las series y películas más relevantes que llegarán a Netflix.

"Alguien tiene que morir". Fecha de estreno: 16/10/2020

En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras.

"Gambito de reina". Fecha de estreno: 23/10/2020

Kentucky, años cincuenta: una huérfana con un don para el ajedrez lucha contra las adicciones mientras intenta convertirse en la mejor jugadora del mundo.

"Distanciamiento social". Fecha de estreno: 15/10/2020

Serie de antología tragicómica filmada en confinamiento que expone formas divertidas —y no tanto— que la gente ha encontrado para mantenerse conectada a la distancia.

"Somebody Feed Phil: Temporada 4". Fecha de estreno: 30/10/2020

Phil Rosenthal, el creador de Everybody Loves Raymond, viaja por el mundo para empaparse de la gastronomía y cultura de lugares como San Francisco, Singapur, Hawái y más.

"La maldición de Bly Manor". Fecha de estreno: 9/10/2020

Nueva entrega de la serie de antología del creador de La maldición de Hill House. Una espeluznante historia de terror y romance gótico basada en la obra de Henry James.

"The Alienist: El ángel de la oscuridad". Fecha de estreno: 22/10/2020

Un año más tarde, Sara dirige su propia agencia de detectives, que ahora tiene la misión de encontrar a la hija secuestrada del cónsul general español.

"La universidad para sordos". Fecha de estreno: 9/10/2020

En esta docuserie, un grupo muy unido de estudiantes sordos comparte sus historias y explora los vaivenes de la vida en Gallaudet University.

"How to Get Away With Murder: Temporada 6". Fecha de estreno: 1/10/2020

Culpa, decepción, desapariciones y muertes no resueltas atormentan a Annalise y a todos los que la rodean. Y todavía le queda mucho por delante.

"Flash: Temporada 6". Fecha de estreno: 20/10/2020

Mientras Iris y Barry luchan por superar una dolorosa pérdida, todo el equipo Flash debe prepararse para una posible crisis en las tierras infinitas.

Películas

"El juicio de los 7 de Chicago". Fecha de estreno:16/10/2020

Una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968 se convierte en un violento incidente que desemboca en uno de los juicios más infames de la historia.

"Rebeca". Fecha de estreno: 21/10/2020

Tras un ardiente romance, una joven se casa con un viudo adinerado. Pero, al instalarse en su mansión, comienza a convivir también con la sombra de Rebecca, la ex.

"El Halloween de Hubie". Fecha de estreno: 7/10/2020

Puede que Hubie no sea el más popular de Salem, Massachusetts, pero eso no impedirá que este hombre tan bueno como temeroso proteja su ciudad en Halloween.

"Nadie duerme en el bosque esta noche". Fecha de estreno: 28/10/2020

Un campamento de rehabilitación en medio del bosque recibe a un grupo de adolescentes adictos a la tecnología. Pero una fuerza siniestra planea la desconexión eterna.

"Creed: Corazón de campeón" Fecha de estreno: 23/10/2020

Con el legendario boxeador Rocky Balboa como entrenador, el joven Adonis Creed —hijo del campeón mundial Apollo Creed— dejará todo en el ring para obtener el título.

Dunkerque". Fecha de estreno: 12/10/2020

Mayo de 1940. Soldados y civiles luchan por aire, mar y tierra para evacuar al ejército británico y a sus aliados de Dunkerque. Ellos son la última esperanza de Europa.

"Blade Runner 2049". Fecha de estreno: 1/10/2020

El contenido de una tumba atrae el interés de un poderoso magnate. El encargado de la misión es el oficial K, que va en búsqueda de una leyenda perdida.

"Un lugar en silencio". Fecha de estreno: 2/10/2020

Aislada del resto del mundo, una familia muy unida convive con el miedo de hacer cualquier ruido que atraiga a las aterradoras criaturas alienígenas que andan a la caza.

"IT (Eso)". Fecha de estreno: 18/10/2020

Cuando los niños del pueblo comienzan a desaparecer, un grupo de inadaptados debe enfrentar sus miedos y a un espeluznante payaso asesino que parece invencible.

"Rocky". Fecha de estreno: 23/10/2020

Sylvester Stallone saltó a la fama con el papel de Rocky Balboa, un desconocido boxeador que tendrá la oportunidad de luchar contra el campeón del mundo Apollo Creed.

"Rocky II, la revancha". Fecha de estreno: 23/10/2020

Con un entusiasta clímax, esta atractiva continuación presenta al boxeador Rocky Balboa retornando al ring para un reencuentro contra el campeón reinante, Apollo Creed.

"Rocky III". Fecha de estreno: 23/10/2020

Después de estar en la cúspide de su fama, Rocky lo pierde todo tras una pelea. Su antiguo rival, Apollo Creed, le ayudará a recuperar la forma física.

"Rocky IV". Fecha de estreno: 23/10/2020

Rocky Balboa se mete de lleno en la Guerra Fría al tener que enfrentarse a un duro boxeador soviético que acabó con su amigo y rival Apollo Creed.

"Rocky V". Fecha de estreno: 23/10/2020

Inspirado por el recuerdo de su entrenador, un Rocky aparentemente descuidado y en quiebra encuentra la gloria en el entrenamiento y se encarga de una promesa del boxeo.

"Rocky Balboa VI". Fecha de estreno: 23/10/2020

Rocky Balboa ya está retirado del ring, pero, tras la muerte de su esposa y la difícil relación que vive con su hijo, el boxeador busca un nuevo objetivo en su vida.

"Creed II: Defendiendo el legado". Fecha de estreno: 23/10/2020

El campeón de peso pesado Adonis Creed se enfrenta a otra clase de lucha: hallar el equilibrio entre el deber familiar y el deseo de vencer al hijo del asesino de su padre.

"No me las toquen". Fecha de estreno: 28/10/2020

Al descubrir que sus hijas pactaron tener sexo en el baile de graduación, tres padres se embarcan en una misión ardiente y llena de cerveza para detenerlas.

"Batman: El caballero de la noche". Fecha de estreno: 1/10/2020

Mientras Batman, el comisionado Gordon y el fiscal de distrito desmantelan el bajo mundo criminal de Ciudad Gótica, un nuevo villano intenta deshacer su trabajo.

"Bridget Jones: Al borde de la razón". Fecha de estreno: 23/10/2020

Esta secuela de la exitosa película comienza cuando Bridget, al fin en pareja, descubre que la vida con su nuevo novio es muy diferente de lo que siempre imaginó.

"Cementerio de animales". Fecha de estreno: 1/10/2020

La familia del Dr. Louis Creed se muda a la casa de campo de sus sueños y descubre un cementerio de mascotas maldito en la parte trasera de la propiedad.