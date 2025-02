The OA, temporada 3: por qué fue cancelada la serie de Netflix.

Pocas series logran ser aclamadas por la crítica y al mismo tiempo causar furor entre los usuarios de Netflix. Usualmente estas dos cosas van separadas, dado que las producciones del servicio por streaming tiende a ser más "pochoclera" que una meca de títulos de cine arte. Sin embargo, The OA pudo lograr ambas.

Entonces, ¿por qué cancelaron la serie? La misma había conquistado a los espectadores y recibido grandes opiniones por parte de los especialistas del séptimo arte. Así y todo, el gigante del streaming de la "N" roja decidió darle un repentino final y quitarle la oportunidad de una temporada 3. A continuación te contamos por qué fue cancelada la serie de Netflix.

¿Por qué Netflix canceló The OA?

A pesar de que el final de la segunda temporada de The OA dejó múltiples interrogantes abiertas y parecía sentar las bases para una continuación, Netflix sorprendió a los fanáticos al anunciar su cancelación.

Netflix canceló The OA probablemente porque no logró ser nominada a premios.

Por aquel entonces, Cindy Holland, vicepresidenta de contenidos originales de Netflix, expresó su reconocimiento a los creadores en un comunicado: "Estamos increíblemente orgullosos de los 16 capítulos fascinantes de 'The OA', además de agradecidos a Brit y Zal por compartir su audaz visión y hacerla realidad a través de su increíble arte. Esperamos trabajar con ellos nuevamente en el futuro, en esta y quizás en otras dimensiones”.

Ahora bien, si bien Netflix no brindó una explicación detallada, medios como La Vanguardia sugirieron que la decisión respondió a una estrategia de la plataforma basada en priorizar cantidad sobre calidad, a menos que una producción logre una nominación a los premios Emmy, lo que no ocurrió con The OA. Esta política ha llevado a la cancelación de otras series con seguidores de culto, pero que no alcanzaron una audiencia masiva suficiente para justificar su continuidad.

Por su parte, la creadora y protagonista de The OA, Brit Marling, compartió su desconsuelo en redes sociales tras la decisión de la plataforma de streaming. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, expresó: "Zal y yo estamos profundamente tristes por no terminar esta historia. La primera vez que escuché la noticia, lloré mucho”.

Además, Marling reveló que incluso algunos ejecutivos de Netflix se mostraron afectados por la cancelación: "Lo mismo hizo uno de nuestros ejecutivos en Netflix que ha estado con nosotros desde los primeros días cuando dibujábamos el sótano de Hap en el piso de nuestra oficina de producción en Queens”.