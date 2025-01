Final explicado de "The OA", la serie de Netflix que se volvió un éxito.

Si Netflix sigue manteniéndose con el correr de los años como una de las plataformas de streaming más populares, es gracias a sus series. Si bien las películas son un gran atractivo de su catálogo, las verdaderas estrellas son las producciones episódicas, siendo un claro ejemplo de ello The OA, una título que se volvió un éxito.

The OA cuenta con dos temporadas que fueron estrenadas en el 2016 y 2019. Si bien la serie contó con cierta popularidad al momento del lanzamiento de sus episodios, recién en el último tiempo terminó por explotar con éxito dentro del catálogo de Netflix. La misma ya llegó a su fin, y muchos se preguntan por el mismo. Es por eso que, a continuación te compartimos el final explicado de la serie.

Final explicado de "The OA", la serie de Netflix que se volvió un éxito

La temporada 2 de The OA, serie de Netflix, inicia con un cambio radical: OA, quien previamente era Prairie Johnson, se encuentra ahora en una dimensión paralela en la que su identidad ha cambiado. En este nuevo universo, es conocida como Nina Azarova, una mujer rusa millonaria con un pasado y presente completamente distintos.

The OA dejó la puerta abierta a una temporada 3 pero las condiciones no parecerían estar dadas por parte de Netflix.

El final de The OA llega con la resolución del misterio de una casa enigmática, cuyos secretos son descifrados gracias a una aplicación creada por Nina y su novio, Pierre Ruskin. Los participantes que resuelven las pistas adquieren un conocimiento interdimensional al recibir una semilla que crece en sus mentes, conectándolos con el multiverso. Este conocimiento es explotado por Hap para crear un mapa interdimensional, pero a un alto costo humano.

El detective Karim Washington emerge como una figura clave, logrando rescatar a Michelle y enfrentando los enigmas de la casa con una conciencia plena. Mientras tanto, OA y Hap logran viajar a un tercer universo desconocido, dejando abierta la posibilidad de nuevos conflictos y alianzas. El cierre de la temporada, con OA en una ambulancia y Hap a su lado, refleja que aunque Hap haya ganado una batalla, OA cuenta con aliados que trascienden las dimensiones.

Con este final, The OA reafirma su esencia como una mezcla de ciencia y espiritualidad, donde las conexiones humanas son tan poderosas como los descubrimientos científicos. La serie plantea preguntas fundamentales sobre el destino, el libre albedrío y las múltiples realidades. Aunque Netflix aún no ha confirmado una tercera temporada, el universo de The OA sigue lleno de potencial para explorar nuevos horizontes.