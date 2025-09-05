Reparto de "Mi vida con los chicos Walter", temporada 2: quiénes son los actores de la serie de Netflix

"Mi vida con los chicos Walter", disponible en Netflix.

La serie Mi vida con los chicos Walter, basada en la novela homónima de Ali Novak, ha conquistado a la audiencia juvenil desde su estreno en diciembre de 2023. La historia ha vuelto a Netflix con una segunda temporada, con muchos de sus personajes protagonistas y nuevos rostros que se suman al elenco.

Con un guion y una producción a cargo de Melanie Halsall, el relato sigue a Jackie Howard, una adolescente de 15 años oriunda de Manhattan, Estados Unidos, que tras perder a su familia en un trágico accidente, debe mudarse al campo de Silver Falls, Colorado, bajo el cuidado de sus padrinos. En ese entorno rural, Jackie enfrenta desafíos de adaptación y alberga sentimientos encontrados hacia dos hermanos Walter: Alex, estudioso y tierno, y Cole, enigmático y problemático.

La segunda temporada, lanzada el 28 de agosto de 2025, profundiza en los conflictos emocionales, el crecimiento personal de Jackie y los retos familiares que se intensifican con giros dramáticos en Silver Falls.

Elenco de la segunda temporada de "Mi vida con los hermanos Walter"

Muchos de los personajes que conocimos en la primera temporada tienen un lugar especial para esta continuación. Como parte de la entrañable historia, esos personajes, que ya son pilares de esta historia, regresan.

Nikki Rodriguez es Jackie Howard, cuyo corazón se debate entre Alex y Cole, y que ahora trata de encontrar su lugar en la familia Walter.

Ashby Gentry es uno de los hermanos: Alex Walter, quien ahora es más seguro y popular como estrella del rodeo.

Noah LaLonde personifica a Cole Walter, quien lidia con una lesión que complica su futuro en el fútbol.

Sarah Rafferty y Marc Blucas retoman sus roles como Katherine y George, el matrimonio Walter que actúa como familia adoptiva y guía de Jackie.

Otros miembros del elenco también regresan, reforzando la dinámica familiar y social: Connor Stanhope (Danny), Johnny Link (Will), Corey Fogelmanis (Nathan), Jaylan Evans (Skylar), además de Zoë Soul (Hayley), Isaac Arellanes, Myles Pérez, Alex Quijano, Alisha Newton, Ellie O’Brien, Dean Petriw, Alix West Lefler, Lennix James, Mya Lowe, Gabrielle Jacinto, Jesse Lipscombe, y Nathaniel Arcand.

A este grupo de personajes que vimos crecer durante la primera temporada, se suman nuevos personajes para refrescar la trama con nuevas tensiones, aventuras y romances:

Natalie Sharp como Blake Hartford, entrenadora de rodeo y posible interés romántico para Alex.

Carson MacCormac como Zach, un estudiante del periódico escolar que complica un triángulo amoroso con Nathan y Skylar.

Janet Kidder como Joanne Wagner, madre que desafía los planes de desarrollo local y entabla vínculo con Katherine.

Jake Manley como Wylder Holt, un carismático rival en el rodeo.

Riele Downs como María, una nueva compañera en la clase de manejo que coquetea con Alex.

La suma de estas caras conocidas y nuevas perspectivas promete entregar una temporada más intensa, emocional y llena de giros que mantendrán a los espectadores enganchados.