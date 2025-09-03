Un drama adolescente es uno de los productos más vistos de Netflix.

Netflix tiene entre sus productos más vistos un drama adolescente que ocupa el tercer puesto en el ranking de shows televisivos con más reproducciones en la plataforma. Se trata de Mi vida con los chicos Walter, la serie que atrapó al público tras su estreno en diciembre del 2023 y, tras el reciente lanzamiento de la segunda temporada, vuelve a estar en auge.

Mi vida con los chicos Walter es una adaptación de la novela homónima de Ali Novak, publicada por primera vez en Wattpad en 2014. La trama se basa en la vida de una adolescente que vive en Manhattan pero su vida da un giro abrupto cuando debe mudarse a una zona rural de Colorado tras quedar huérfana.

La joven se va a vivir a la casa de la familia Walter, compuesta por siete hijos y una hija, y esa experiencia será reveladora para ella en diferentes aristas. Esta serie furor en Netflix, cuyas temporadas tienen diez capítulos cada una, fue desarrollada por Melanie Halsall y protagonizada por Nikki Rodríguez, Noah LaLonde, Ashby Gentry y Alisha Newton.

A pesar de que la segunda temporada llegó hace nada a la plataforma de Netflix, ya se anunció que habrá una tercera y se confirmó que esos capítulos ya empezaron a ser grabados. La fecha aproximada para el estreno de esta temporada sería para el segundo semestre del 2026.

Sinopsis oficial de Mi vida con los chicos Walter

Desde Netflix ofrecieron una breve reseña en el apartado de la sinopsis de esta serie, que reza: "Cuando una tragedia conmociona su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad". Al mismo tiempo, la plataforma indica que se trata de un producto apto para mayores de 13 años.

Protagonistas de Mi vida con los chicos Walter.

Elenco de Mi vida con los chicos Walter