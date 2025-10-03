Qué serie recomendada de Netflix ver este fin de semana del 4 y 5 de octubre 2025

"Incontrolables", disponible en Netflix.

La miniserie Incontrolables (Wayward) es un thriller psicológico de ocho episodios disponible en Netflix desde el 25 de septiembre de 2025. Creada y protagonizada por Mae Martin, la serie se ambienta en el ficticio pueblo de Tall Pines, Vermont, en Estados Unidos. Allí se encuentra la Academia Tall Pines, una institución para adolescentes que atraviesan situaciones problemáticas. La trama sigue a Alex Dempsey (interpretado por Mae Martin), un agente de policía transgénero que se muda al pueblo con su esposa embarazada Laura (Sarah Gadon). Tras la fuga de un estudiante, Alex comienza a sospechar de las prácticas de la academia y se adentra en una investigación que desvela oscuros secretos.

Incontrolables consta de ocho episodios con una duración promedio de 43 minutos cada uno. Se estima que la serie puede verse en un aproximado de 6 horas y 30 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear en un fin de semana.

La trama de "Incontrolables"

En el instituto hay dos adolescentes: Leila (Alyvia Alyn Lind) y Abbie (Sydney Topliffe) que son internadas en la academia. Leila, quien recientemente perdió a su hermana, y Abbie, enviada por sus padres desde Toronto, Canadá, intentan adaptarse a un entorno manipulador y abusivo.

La narrativa se despliega en torno a la investigación de Alex Dempsey, quien descubre que la Academia Tall Pines no es una institución educativa común, sino una organización que emplea métodos cuestionables para "rehabilitar" jóvenes. A medida que avanza la serie, se revelan secretos oscuros sobre la fundadora Evelyn Wade (Toni Collette) y su equipo, quienes utilizan técnicas como: manipulación emocional y control psicológico para mantener el poder sobre las y los adolescentes internos. La serie explora temas como la manipulación psicológica, el abuso de poder y la lucha por la libertad individual y colectiva.

Reparto de "Incontrolables"

El elenco principal está compuesto por Mae Martin como Alex Dempsey, Toni Collette como Evelyn Wade, Sarah Gadon como Laura Redman, Alyvia Alyn Lind como Leila y Sydney Topliffe como Abbie. Cada personaje presenta una evolución compleja a lo largo de la serie:

Alex Dempsey : un agente de policía que busca justicia en un entorno que desafía su moralidad.

Evelyn Wade : una figura carismática que oculta intenciones manipuladoras bajo una fachada de benevolencia.

Laura Redman: la esposa embarazada de Alex, quien es un ancla emocional para la serie.

Toni Collette, Mae Martin y Sarah Gadon.

Leila y Abbie: dos adolescentes que, a pesar de sus diferencias, encuentran en su amistad una fuente de resistencia frente a la opresión institucional.