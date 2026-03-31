Netflix anota un nuevo fenómeno de la mano de Spielberg: sumó casi 25 millones de vistas

Sólo cuatro episodios bastó para que la nueva miniserie Dinosaurios de Steven Spielberg se alce como uno de los fenómenos recientes de Netflix, impulsado por el sello narrativo de Morgan Freeman.

Estrenada el 6 de marzo de 2026, la producción combina divulgación científica y espectáculo audiovisual en un formato breve, pero ambicioso: cada entrega de 45 minutos reconstruye la historia de estos animales prehistóricos desde su aparición hasta su extinción.

Con 23,4 millones de vistas, Dinosaurios aglutina una puntuación de 7,6 sobre 10 en la plataforma IMDb, destacando su "excelente ponderación para fines educativos y entretenimiento familiar".

¿De qué se trata Dinosaurios?

Lejos de la ficción que popularizó al propio Spielberg con Jurassic Park, Dinosaurios adopta un enfoque estrictamente documental. La serie recorre más de 160 millones de años de evolución, explicando el origen de los animales, su expansión por el planeta, las adaptaciones que les permitieron dominar distintos ecosistemas y, finalmente, las causas de su desaparición.

Cada episodio de 45 minutos promedio articula ese recorrido como un “viaje” a la era mesozoica, apoyado en reconstrucciones digitales hiperrealistas desarrolladas con tecnología de última generación. El resultado es una experiencia visual que busca acercarse más al cine que al documental tradicional, con escenas que recrean hábitats completos y muestran tanto especies icónicas, como otras menos conocidas para el público general.

Uno de los rasgos más destacados de Dinosaurios es su intento de equilibrio entre rigor científico y atractivo masivo: la serie se apoya en investigaciones paleontológicas recientes y en asesoramiento especializado, pero al mismo tiempo apuesta por una narrativa accesible, guiada por la voz de Freeman, que funciona como hilo conductor a lo largo de los episodios.

El impacto de Dinosaurios no tardó en hacerse notar. En sus primeras semanas, superó los 23 millones de visualizaciones a nivel global y se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma, confirmando el interés sostenido del público por este tipo de relatos.

Ficha técnica de Dinosaurios