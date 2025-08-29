Final explicado de "Rehén", la serie de Netflix.

Netflix volvió a conquistar a los fanáticos del suspenso político con Rehén, una miniserie que rápidamente se posicionó entre lo más visto de la plataforma. La historia sigue a Abigail Dalton, recientemente elegida como Primer Ministro de Inglaterra, quien viaja a reunirse con la presidenta de Francia, Vivienne Toussaint. Lo que parecía ser un encuentro diplomático clave se convierte en una pesadilla cuando su esposo, "Alex", es secuestrado. Desde ese momento, la mandataria queda atrapada en una telaraña de amenazas, chantajes y secretos que ponen en riesgo no solo a su familia, sino también a la estabilidad de todo un país.

El thriller, protagonizado por Suranne Jones y Julie Delpy, despliega en cinco episodios una trama donde nada es lo que parece. Y como suele suceder con este tipo de producciones, el público quedó con muchas preguntas tras el final. ¿Qué significa realmente la última secuencia de Rehén? ¿Quiénes estaban detrás del secuestro? A continuación, te compartimos el final explicado de Rehén, la serie de Netflix, con todos los detalles que cierran la historia.

¿Qué pasó en el final de "Rehén"?

En los últimos episodios de Rehén se revela que Alex, el esposo de Abigail, fue secuestrado en Guayana Francesa junto a otros médicos de la organización Médicos sin Fronteras. Lo que parecía un ataque terrorista en realidad era parte de una operación cuidadosamente planeada por militares británicos, liderados por el general Joseph Livingston. Su objetivo era obligar a Dalton a renunciar para poder manipular la política del país y aumentar el presupuesto del ejército.

"Rehén" se convirtió en uno de los thrillers políticos del momento en Netflix.

Dalton no podía pedir ayuda abiertamente, ya que los captores la vigilaban. Sin embargo, logra acercarse a la presidenta francesa, quien al principio se niega a intervenir porque también estaba siendo extorsionada: los secuestradores tenían un video que podía destruir su reputación y la de su hijo adoptivo, Matheo. Con el correr de la trama, Vivienne decide ayudar y organiza una misión de rescate que logra liberar a Alex y a los demás médicos, marcando un primer triunfo para la primera ministra.

La tensión escala cuando Matheo descubre que su novia Saskia en realidad era una infiltrada que lo espiaba para el grupo de militares. Al mismo tiempo, Abigail destapa la verdad: detrás de la crisis no había terroristas, sino una conspiración interna encabezada por Livingston y su segundo, el capitán John Michael Shagan, quien tenía un motivo personal para vengarse de ella.

El desenlace es dramático. Una computadora cargada con documentos “incriminatorios” en realidad contenía una bomba, que termina asesinando a la presidenta francesa. Poco después, los militares capturan a Alex, a la hija de Abigail y a Matheo, pero la situación se revierte cuando la propia Sylvie, la hija de la primera ministra, dispara contra Shagan en un momento clave, revelando además que él había sido responsable de la muerte de su abuelo.

¿Qué sucede con Dalton al final de "Rehén"?

Luego de exponer la conspiración y sobrevivir al ataque final, Abigail Dalton recupera su cargo como Primer Ministro del Reino Unido. Su regreso al poder no es simbólico, sino que, se compromete a tomar decisiones que permitan superar la crisis política y garantizar mayor transparencia en el gobierno.