Está basada en hechos reales y la protagoniza Natalia Oreiro: la película top 1 en Netflix.

Netflix estrenó una nueva película argentina en su catálogo que tiene como protagonista a Natalia Oreiro. Se trata de La mujer de la fila, un drama basado en hechos reales que entró al top 1 de lo más visto en el gigante de la "N" roja.

Con una duración de menos de dos horas, este drama catalogado como "crudo" por Netflix, es ideal para ver cine del bueno y cortar con el estrés de la semana, o aprovechar para descansar durante el fin de semana.

De qué trata "La mujer de la fila"

La mujer de la fila sigue la vida de Andrea, a quien interpreta Natalia Oreiro, una mujer de clase media porteña cuya vida cambia abruptamente cuando su hijo es detenido. A partir de ese momento, se ve obligada a enfrentarse a una realidad desconocida y dura: las trabas del sistema judicial y penitenciario, los prejuicios sociales y la soledad que implica tener un familiar preso.

La mujer de la fila es una de las películas más vistas de Netflix Argentina.

En las visitas a la cárcel conoce a otras mujeres que, como ella, esperan en la fila para ver a sus seres queridos. Aunque al principio el vínculo es distante, con el tiempo estas mujeres se transforman en su sostén y en una red de apoyo que le permite sobrellevar el dolor y la incertidumbre. La película propone una mirada sensible y humana sobre las consecuencias invisibles del encierro y la sororidad que nace en medio de la adversidad.

Reparto de "La mujer de la fila"

La mujer de la fila es una película dramática protagonizada por Natalia Oreiro, quien demuestra ser un camaleón a la hora de dar vida a personajes. Al reparto de este crudo drama lo completan: