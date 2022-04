Cuáles son las series preferidas de Cristina Kirchner en Netflix

Cristina Kirchner dijo presente en el CCK (Centro Cultural Kirchner). En el marco de la inauguración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, la vicepresidenta de la Nación encabezó un discurso en el que abordó diferentes cuestiones de la actualidad política argentina y mundial. Sin embargo, en uno de los tramos del acto y a raíz de un furcio, reveló cuáles son sus series preferidas en Netflix.

Todo comenzó a raíz de un comentario que Cristina hizo en referencia al discurso previo de Javi López, un eurodiputado que habló antes que la vicepresidenta, sobre la OTAN. En la misma línea, la mandataria coincidió y le indicó: "Claro que sí, Jordi...". Aun así, el eurodiputado español le tuvo que aclarar que equivocó su nombre. "Javi", le corrigió.

Inmediatamente después, la política de 69 años se rectificó: "¡Javi! ¿Por qué te dije Jordi?". Y luego dio a conocer el motivo por el que se confundió: "Esto me viene de ver series españolas en Netflix. De ahí me viene, de ahí me viene, de ahí me viene...". Frente a las risas del público presente, Fernández de Kirchner reveló: "Vos me decías Javi y yo decía: '¿Por qué me hacía señas?'. Javi... perdón, te he rebautizado".

Qué dijo Cristina Kirchner sobre la guerra

Antes del furcio con el eurodiputado Javi López, a quien llamó "Jordi", Cristina Kirchner se refirió a las contradicciones que hay en las posturas de aquellas potencias mundiales que se oponen a la invasión de Rusia en Ucrania y que apoyaron la invasión y usurpación de Inglaterra sobre las Islas Malvinas: "Creo que estas cosas deberían discutirse acá y en todo el mundo. Con respecto al derecho internacional, recordaba Jordi que hace poquito se cumplieron 40 años en los que recordamos a nuestros combatientes y veteranos de Malvinas". "Y vos decías que el mundo requiere que todos nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Gran idea, gran idea..., que no se aplica", agregó la mandataria.

En tanto, Cristina señaló que "cinco países que conforman el Consejo de Seguridad, con silla permanente y derecho a veto, todos y hablo de todos excepto China... hablo de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Rusia... todos en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. ¡Todos! ¡Todos!". Y agregó: Es más... hemos denunciado el doble estándar en materia de derecho internacional de las potencias que se creen por encima del resto de los países y no respetan el derecho internacional. De hecho, la ocupación por la fuerza de las Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar a una invasión, las rechaza y que cuando les conviene a sus aliados, está todo bien...".

Descubren una referencia de Eva Perón en una serie de Batman

Tras el estreno de The Batman (2022), la nueva película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, las redes sociales invadieron con comentarios acerca del exitoso filme. Ayer Nomás, un canal de YouTube que se dedica a analizar series televisivas antiguas, descubrió algo insólito en la serie de Batman (1966), creada por William Dozier y protagonizada por Adam West y Burt Ward: hay una referencia a Eva Perón.

Los creadores del canal notaron el detalle y lo compartieron con su público a través de un video titulado Batman y el Peronismo, en el que muestran las imágenes del funeral de Evita que el director eligió poner en una escena de su serie. “¿Qué tienen en común el Batman de Adam West y el funeral de Eva Perón?”, comentó Leo González, uno de los youtubers.

En tanto, González explica que los responsables de esto fueron un grupo de técnicos estadounidenses de 20th Century Fox, actualmente conocida como 20th Century Studios, que llegaron a la Argentina en la época en que falleció Evita para filmar el evento: “El 26 de julio de 1952, fallece Evita y el gobierno de Juan Domingo Perón contrata al reconocido director de fotografía, Edward Cronjager, para filmar en technicolor el funeral”.

“Cronjager ya había hecho otro trabajo con el funeral del mariscal francés Ferdinand Foch, y lideró un equipo de técnicos norteamericanos de la 20th Century Fox que llegaron al país para filmar el evento. Las imágenes se estrenaron en un cortometraje titulado Y la Argentina Detuvo su Corazón”, continuó González. Este fue el primer film producido en color en Argentina y, “al estar realizado por la Fox, la misma empresa detrás de Batman, las imágenes terminaron siendo recicladas para la película de Batman”, cerró el youtuber.