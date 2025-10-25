Así es Long Story Short, la nueva apuesta de Netflix del creador de BoJack Horseman

Con una producción de Raphael Bob-Waksberg, el creador de BoJack Horseman, Netflix busca revivir la ola de la animación para adultos con Long Story Short. Estrenada el 22 de agosto de 2025, ya se consolidó como una de las series más comentadas del año por su combinación de humor, melancolía y profundidad emocional.

"Los episodios transcurren con un torrente de frases ingeniosas y clichés típicos de las comedias de situación: hay un bar mitzvá caótico, una empresa descabellada, un problema de fertilidad... que funcionan casi sin falta", subrayó el crítico Stuart Heritage en The Guardian.

Es que a diferencia de BoJack Horseman, centrada en la fama y la autodestrucción de una estrella de Hollywood, Long Story Short propone una mirada más íntima y realista, explorando los vínculos familiares, el paso del tiempo y la forma en que las decisiones cotidianas moldean nuestras vidas.

¿De qué se trata Long Story Short?

Long Story Short presenta a Naomi Schwartz y Elliott Cooper, un matrimonio que intenta mantener el equilibrio entre sus aspiraciones personales y la crianza de sus tres hijos: Avi, Shira y Yoshi.

A través de distintos momentos en el tiempo, el espectador asiste a sus transformaciones: las peleas adolescentes, las separaciones, los reencuentros y las inevitables pérdidas.

Cada episodio funciona como una pieza de un rompecabezas emocional que, visto en conjunto, traza un retrato honesto y a veces doloroso de lo que significa crecer y envejecer.

“Quería escribir sobre la familia… Me interesaban esas dinámicas, que no había explorado mucho en BoJack”, reveló Raphael Bob-Waksberg en diálogo con Europeananimationjournal.com.

El también ideólogo de Undone, la primera serie de animación de producción propia de Prime Video, tildó el proceso de invención como "bastante fluido", donde, según remarcó, tuvo la ventaja de trabajar con mucha gente con la que ya lo venía haciendo, además de algunas caras nuevas, lo que le permitió ganar entusiasmo e impulso.

"Me sentí comprendido y que todos estábamos en la misma página", subrayó.

Long Story Short fue recibida con entusiasmo por la crítica. En Rotten Tomatoes alcanzó una puntuación perfecta del 100% de aprobación basada en más de 30 reseñas.

Ficha técnica de Long Story Short