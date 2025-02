Ulyss, una propuesta fresca en la escena musical, presenta "Ella siempre".

El músico rosarino Ulyss presentó “Ella Siempre”, un nuevo single que marca el cierre de un año (2024) lleno de crecimiento y exploración musical, y abre una nueva etapa cargada de proyectos. Este lanzamiento, acompañado de un videoclip dirigido por Sepia, captura la esencia de un viaje nocturno y la intimidad de una conexión amorosa, reflejando una evolución artística que consolida a Ulyss como una propuesta fresca en la escena musical actual.

La canción tiene una particularidad que la distingue: fue una de las primeras en surgir del freestyle, un método que Ulyss descubrió una noche de viernes y que, según sus propias palabras, le aportó una vibra única y una simplicidad cautivadora. Este enfoque espontáneo contrasta con su habitual proceso de escritura en papel, marcando un cambio significativo en su manera de componer. Luego de su primera live session junto a El Montes, Tomy Lujan, Kastiello y El Dogui, el artista regresa a una narrativa más personal y melódica, invitando a su audiencia a conectar con su lado más íntimo.

¿Cómo surgió "Ella siempre"?

-Bueno, este tema lo empecé a grabar hace un poco más de un año y fue el primer tema que hice en modo freestyle. Yo siempre empiezo creando melodías y después escribo sobre ellas, pero esta vez me animé a probar con freestyle y me encantó. La letra surgió así, algo que nunca había hecho porque vengo más de la escuela del canto, no del freestyle y creo que por eso tiene algo diferente a mis otras canciones. Yo trabajo con mi productor, André, que es de Brasil y es muy versátil. Podemos hacer de todo: si queremos un funk, lo hacemos; si queremos un reggaetón o un pop, también. Esa flexibilidad me ayuda mucho a encontrar mi sonido.

Se nota esa mezcla de influencias, incluso hay un toque latino que te define. Pero contame, ¿este último tema va a ser parte de un EP o un disco?

-Estoy pensando en un EP. Las canciones que vienen ahora van a formar parte de ese proyecto. Este tema en particular es más un single aparte, pero sí, estoy trabajando en un concepto general para el EP.

¿Este cambio de estilo es una nueva faceta o simplemente estás probando cosas nuevas?

-Creo que es un poco de todo. Lo siento como una evolución de mi sonido. Me gusta explorar diferentes géneros y mezclarlos, creo que eso define mi estilo.

¿Vivís en Rosario o estás en Buenos Aires?

-Estoy viviendo en Buenos Aires, pero también paso tiempo en Los Ángeles, donde estuve estudiando producción musical durante cuatro años. Me muevo entre esos dos lugares, aunque Rosario siempre está presente porque ahí está mi familia.

¿Cómo empezaste en la música? ¿Hay alguien en tu familia que se dedique a esto?

-La música siempre estuvo presente en mi familia, aunque nadie se dedicó profesionalmente. Desde chico, en mi casa siempre sonaba música. Empecé cantando en el auto, después tomé clases de guitarra y canto. No hubo un momento específico en el que dije “esto es lo mío”, pero siempre supe que quería dedicarme a la música.

¿Ya tuviste presentaciones en vivo?

-Sí, tuve dos presentaciones a finales del año pasado en Buenos Aires. Una fue en Nómade en formato acústico, y la otra en un festival de artistas emergentes llamado Do It. Fueron experiencias increíbles. También tengo planes para más presentaciones y quizás el lanzamiento del EP.

¿Estás formando una banda para tus shows en vivo?

Ulyss: Sí, el año pasado hice live sessions con una banda de sesionistas. Grabamos cinco temas: dos canciones mías que ya habían salido, un cover y dos temas inéditos. Me enamoré del formato en vivo y siento que le encontré el gusto a tocar con banda.

Tenés una sola colaboración publicada, ¿Tenés planes de hacer más featurings?

-Sí, tengo una colaboración en una canción que es de otro artista y un remix de mi tema Movimiento con Eldo, un artista de Puerto Rico. Nos conectamos porque Robi, otro artista puertorriqueño, compartió mi música y a Eldo le gustó, así que hicimos el remix. Con respecto a hacer más feats ¡Obvio! Además de los shows en vivo y el EP, quiero colaborar más. Me encanta sacar mis propias canciones, pero también colaborar con otros artistas.