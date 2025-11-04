Tuconi’s presenta Vida de Club: un homenaje a la amistad y la energía colectiva.

El próximo 6 de noviembre, Tuconi’s presentará en vivo su esperado álbum Vida de Club en Club 911, coronando una etapa de crecimiento artístico que los posiciona como una de las propuestas más originales de la nueva escena musical argentina.

El disco, lanzado oficialmente el 24 de octubre, celebra las primeras impresiones de la vida y los vínculos que la sostienen: las risas compartidas, los amores que dejan huella y la energía que impulsa a vivir sin medida. Vida de Club es, en palabras del grupo, “ese espacio simbólico de encuentro y transformación, donde los amigos se vuelven familia y los recuerdos, canciones”.

Tuconi's, la banda revelación del soul argentino

Tuconi’s se define como una gran familia artística, donde seis de sus siete integrantes cantan, generando una dinámica coral poco frecuente. Su sonido fusiona pop, R&B, funk, hip-hop, bossa nova, jazz y rock, en un universo que combina groove, calidez e intensidad emocional. Entre sus influencias destacan Jamiroquai, Mac Miller, Sade y Ed Motta, aunque el grupo logra transformar esas referencias en un lenguaje propio.

La banda está integrada por Emiliano Moyano (voces, teclas y producción), Tomás Guerrero (voces y batería), Timoteo Rinaldi (guitarra), Lucas Rodríguez (voces y percusión), Frida Ponte (voces), Tayara Moura Costa (voces) y Tomás Laurito (voces y bajo).

Desde 2024, Tuconi’s ha recorrido escenarios como La Tangente, Camping BA, Cultural Morán y la Fiesta del Sol en Carlos Keen, además de presentarse en el programa televisivo Re Despiertos (TN). En octubre, realizaron una pre-escucha íntima del disco en Palpita Casa Estudio, antes de su lanzamiento oficial.