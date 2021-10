Trío explosivo: Myke Towers, Camila Cabello y Tainy presentan "Oh Na Na"

Los tres exitosos artistas lanzan su nuevo sencillo que formará parte del nuevo álbum de Camila Cabello, "Familia".

Luego del éxito de su reciente single “Experimento” y de consagrarse como “Artista del Año Debut” en los Premios Billboard 2021, Myke Towers es convocado por la cantante Camila Cabello y el aclamado productor Tainy, para su nuevo sencillo, “Oh Na Na”, una canción bilingüe con mucha energía que mezcla ambos lenguajes perfectamente.

La canción fue escrita por Tainy, Camila Cabello, Ilya Salmanzadeh, Savan Kotecha, Alejandro Borrero, Ivanni Rodríguez, Myke Towers y Rickard Goransson y también fue producida por Tainy/NEON16 y formará parte del álbum “Familia” de Camila Cabello.

La portada de "Oh na na"

Hacer click aquí para escuchar "Oh na na"

Quién es Myke Towers

Myke Towers

Con la notoriedad mundial de la música latina y la conquista de los primeros puestos de las listas de éxitos, el rapero y compositor aclamado por la crítica y nominado en varias ocasiones al Latin GRAMMY®, Myke Towers, es uno de los artistas más populares y solicitados de hoy en día. El puertorriqueño es uno de los diez artistas latinos más escuchados en Spotify y ha acumulado más de 2.3 mil millones de reproducciones.

Su último álbum, LYKE MIKE, lanzado en marzo de este año, ha sido muy elogiado y considerado uno de los mejores álbumes de 2021 por Billboard, Spin, Rolling Stone y Complex, entre otros. Esto siguió a su segundo álbum aclamado por la crítica del 2020 Easy Money Baby, que debutó en el número 1 y que ha acumulado más de mil millones de reproducciones combinadas, además de ser certificado como 4x Platino por la RIAA.

Quién es Camila Cabello

Camila Cabello

La cantautora de origen cubano nominada a múltiples premios Grammy, Camila Cabello (Epic Records), lanzó su álbum debut como solista, CAMILA, en enero de 2018 con muy buenas críticas. Debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 al mismo tiempo que su sencillo "Havana" alcanzó el número 1 de la lista Billboard Hot 100, convirtiendo a Camila en la primera artista solista en casi 15 años en alcanzar el número 1 de las listas Hot 100, Billboard 200 y Artist 100 en la misma semana. Camila también se convirtió en la artista número 1 en Spotify a nivel mundial.

Se llevó a casa los premios de Artista del Año y Vídeo del Año por su éxito "Havana" en los Video Music Awards 2018. A finales de 2018, Camila fue nominada a dos Grammys para la 61ª edición de los Premios Grammy, incluyendo "Mejor Álbum Vocal Pop" por su álbum, CAMILA, y "Mejor Interpretación Solista Pop" por "Havana" (en vivo).

Comenzando su carrera oficial como solista después de cuatro años en Fifth Harmony, Camila lanzó su éxito certificado 9x platino por la RIAA "Havana" en agosto de 2017 donde obtuvo el puesto #1 en la lista de radio pop, marcando su segundo Top 40 #1 como solista. "Havana" se convirtió en la canción más reproducida de todos los tiempos por una artista femenina y fue la canción número uno de 2018 a nivel mundial.

Quién es Tainy

Liderando una nueva ola de música latina durante más de una década, el afamado productor y artista, Tainy, fue el cerebro y el componente clave detrás de algunos de los éxitos más icónicos de la industria musical.

Tainy

El tres veces nominado al GRAMMY®, tres veces del Latin GRAMMY® y múltiples premios BMI, estuvo produciendo éxitos que definen la carrera de innumerables artistas, incluyendo la suya, como Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Rosalia, Lauren Jauregui, Zion & Lennox, Anuel, Ozuna, Don Omar, Wisin y Yandel, Kali Uchis, Rauw Alejandro, Jhay Cortez, entre otros.

En el 2019, Tainy hizo su debut como artista y llegó a los primeros puestos de las listas de éxitos con sus sencillos que incluyen: "I Can't Get Enough", "Adicto", "Callaita", el sencillo #1 Latin Pop y Airplay "Agua" y el sencillo nominado al GRAMMY®, "Un Día (One Day)".

En el 2021, Tainy continuó impulsando la cultura a una escala global con su última producción ejecutiva, el primer trabajo completo en español de Selena Gomez "Revelación", "Sunbathe" junto a Miguel, y "Dakiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez, que llegó al puesto #1 a nivel mundial. Además, Tainy sigue batiendo récords como el único productor que se ha mantenido en el puesto #1 de las listas de Billboard durante un récord de 102 semanas. Sus dos últimos exitosos lanzamientos incluyen superestrellas y "Summer Of Love" con Shawn Mendes y "Lo Siento BB:/" con Bad Bunny y Julieta Venegas.