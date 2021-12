Toto Ferro lanzó su segundo álbum "Mansión Helada": “Este disco me ayudó a exorcizar mis dolores"

El multifacético artista argentino presenta su segundo álbum de estudio, acompañado por un cortometraje junto a Cecilia Roth.

Toto Ferro lanzó MANSIÓN HELADA, su segundo disco bajo el nombre artístico Kiddo Toto. Con este lanzamiento, nos presenta una nueva faceta artística y cuenta en profundidad sobre su historia y vivencias en relación al amor y a la fama.

“Este disco me ayudó a exorcizar mis dolores y mis penas”, admite Kiddo Toto sobre Mansión Helada.

Se trata de un álbum trap electrónico, pero a través del álbum encontramos una gran variedad de géneros: tiene un sonido futurista que a la vez nos muestra el pasado, utilizando sintetizadores, armonizadores de voz y también samples de música antigua. Cuenta con importantes colaboraciones de artistas como Bizarrap, Melingo, LOUTA, Malena Villa, ONIRIA y Violeta Recondo, entre otros.

La portada de Mansión Helada

El lanzamiento viene acompañado de un cortometraje cinematográfico inspirado en la famosa película “Nazareno Cruz y el lobo” de Leonardo Favio, de este modo, a lo largo del álbum también podremos oír fragmentos de la película. Protagonizado por Toto Ferro y Cecilia Roth, y dirigido por Federico Luis Tachella, durante 17 minutos, Kiddo nos sumerge en una representación visual de su álbum y la historia de la película acompañado por el soundtrack de 4 de sus canciones.

Toto Ferro, sobre "Mansión Helada"

El músico dio detalles sobre lo que significó para él el lanzamiento de "Mansión Helada": “Las letras de este álbum hablan sobre el amor y la fama de una manera trágica. Las separaciones, las idas y venidas en el amor, el dolor que puede generar estar enamorado. Cuando se habla de la fama se habla de este mundo turbio rodeado de tiburones donde todos se te acercan con un interés pero a nadie le interesa realmente lo que le pasa a uno en su interior. Mucha gente quiere sacar provecho de nuestra persona, cuando todo está bien estamos rodeados de gente y cuando el mundo arde son pocos los que están para vos".

Toto Ferro presentó su segundo álbum "Mansión Helada"

Sobre el título en particular, marcó: "el título del álbum es como un resumen de este mundo lujoso y grande de la fama donde no existe un tacto real... en un vínculo profundo -desde mi mirada- siempre predominan la frialdad y la lujuria, y ésta sin calidez no vale nada”.

El tracklist de "Mansión Helada"