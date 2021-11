T&K, a horas de dar su primer gran show en Obras: "Veo un auge terrible en la cultura urbana"

T&K llevará toda su trayectoria rapera este sábado 27 de noviembre a Obras Sanitarias y El Destape habló con él sobre este nuevo hito para el rap argentino.

T&K llegará este sábado 27 de noviembre al Estadio Obras Sanitarias con un show que promete no solo estar a la altura de la circunstancias sino también superar todo tipo de expectativas. Claro, el rapero es una de las figuras seminales para la escena urbana argentina, por lo que se ganó el respeto de todos sus colegas y todo aquel que disfrute de este género. "Es el paso que le faltaba a la carrera de T&K, copar un lugar así como Obras y dar una performance de un calibre alto", reconoció el propio músico en diálogo con El Destape.

Cuando se busca saber quiénes fueron los artistas que impulsaron a que la cultura hip hop tenga el presente que ostenta hoy en día, el nombre de Matías Salvatierra es ineludible. Conocido como T&K o Ill Mati, Salvatierra es el responsable de algunos de los discos más emblemáticos e icónicos del rap local y también fue uno de los que empujaron en un primer momento a la escena del freestyle. Pero eso no lo marea ni lo hace creérsela, algo que tiene bien ganado. Como corolario para un recorrido bien underground y rapero, T&K se presentará este sábado 27 de noviembre en un Estadio Obras Sanitarias colmado pero para el que todavía quedan entradas y que podés comprar acá.

La música de T&K y el recital en Obras

El debut discográfico de T&K llegó en el 2014 con Writing Classics, un disco que se convirtió en un obligado de la historia del rap en castellano y que hicieron que Ill Mati se volviera uno de los artistas más representativos del boom bap. El bombo y caja más clásicos, sus barras bien meditadas y un flow a prueba de todo, se convirtieron en las bases del rapero oriundo de Florencio Varela, que en agosto pasado lanzó Frío espero, su más reciente trabajo discográfico. Ese mismo disco presentará este sábado en Obras, además claro de toda su labor previa.

Solés tomarte tu tiempo para lanzar nueva música.

Me guío mucho por mi intuición para decir cuál es el momento para crear. Últimamente no estoy forzando nada. A pesar de que tenga que trabajar de esto, una de mis claves es no forzar las situaciones. No forzar los momentos donde quizás a uno no le salió de entrada ese magic moment que un artista sabe cuándo va a ser una obra importante y cuándo está perdiendo el tiempo. Es como dice Original Juan: “No escribo si no estoy claro”. Y yo sigo a rajatabla esos consejos.

¿Cómo tomás junto a tu equipo de trabajo la posibilidad de tocar en Obras?

Estamos muy contentos, esperando que todos vean lo que estamos trabajando. Muchas de las personas que están involucradas están haciendo un laburo de puta madre. Una de la ansiedades más grandes de todo el equipo es mostrar lo que veníamos craneando hace un montón de tiempo, que todos lo vean y ver las reacciones. Creo que eso es lo que más nos está sacando el sueño.

¿Sentís el respeto de la escena urbana por tu trayectoria?

Sí, creo que tengo el respeto por parte de quienes son pilares de la cultura del freestyle y hip hop hoy en día. Pero también se basa por el respeto que yo tengo por la disciplina, por más de que me corrí hace bastante tiempo de lo que es el circuito. Siento que sí, cada vez que nos cruzamos hay mucho respeto mutuo en la cultura urbana de Buenos Aires. Todos los pibes son muy compañeros.

¿Qué te genera el presente del rap argentino?

Antes me costaba muchísimo encontrar personas que escuchen rap y encontrarlos era como una bendición porque era una fuente de intercambio de referencias musicales, entre otras cosas. Era mucha información que no estaba muy diseminada, era más de persona a persona. Entonces después cuando veo un auge terrible en la cultura urbana de Buenos Aires me encanta, me siento muy cómodo.