Sorpresa en el folklore por lo que filtró el padre de Soledad Pastorutti: "No queda más"

Soledad Pastorutti sorprendió a sus fans con un posteo sobre su padre.

Soledad Pastorutti es una de las voces más emblemáticas del folklore argentino, por lo que su vida familiar genera un gran interés por parte del público. De ese modo, tuvieron repercusión las declaraciones del Omar Pastorutti, padre de la artista, publicadas en un reciente posteo de Instagram.

El rol del padre de La Sole fue fundamental en su carrera artística, ya que fue el primero que descubrió el talento en su hija para convertirse en cantante, incluso desde antes de que ella pueda darse cuenta. Soledad cantó desde pequeña en muchos escenarios y su camino fue largo hasta que, a los 15 años, logró el éxito masivo.

En aquellos años de poco público, cuando era solo una nena, La Sole algunas veces le cuestionaba a su padre la poca gente que tenía frente al escenario. "Ella me decía 'Papá, no queda más nadie acá'. Yo yo le decía: 'Vos cantá para papá, yo me quedo acá'", reveló Omar Pastorutti en el video que La Sole publicó en su cuenta de Instagram con motivo del cumpleaños de su padre.

El video viral de La Sole de joven

La Sole protagonizó en 2003 el ciclo Rincón de Luz, producido por Cris Morena, con Guido Kaczka como el galán. En esa época, la artista tenía 22 años y estaba en su auge de fama como ícono de la música nacional; en la tira, compartió elenco con los entonces niños Lali Espósito, Candela Vetrano, Agustín Sierra y Stefano de Gregorio.

Así, en el video que se hizo viral en Instagram se puede ver un compilado de momentos de Soledad en diferentes escenas de la tira infanto juvenil. En uno de ellos, se detectó uno de los más icónicos: un abrazo entre Pastorutti con Lali Espósito, quien estaba en su primer proyecto televisivo de su vida y después de eso ya nunca tendría un año sin estar al aire. El vínculo entre la estrella pop y la folklorista se afianzó a lo largo del tiempo y hasta llegaron a grabar una canción juntas, Quiero Todo.

Soledad Pastorutti.

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

La intérprete de A Don Ata recibió muchos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, en el posteo que culminó: "Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda. No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo. En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido, deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".