Soledad y Natalia Pastorutti emocionaron al folklore en el Movistar Arena.

Soledad y Natalia Pastorutti fueron parte del recital de FAlklore, el evento sobre música autóctona argentina que se dio el domingo 10 de agosto en el Movistar Arena. Allí las cantantes le pusieron nostalgia a la noche e interpretaron el clásico A Don Ata, tal como lo hacían en su adolescencia.

La versión de A Don Ata de Soledad y Natalia es la más icónica del folklore nacional contemporáneo: el solo de guitarra introductorio y la arrasadora energía de las artistas en su interpretación convirtieron a esa pieza en un hit en los '90, un hecho impensado para el contexto musical de la época. En ese sentido, en el reciente evento de folklore las Pastorutti se vistieron con prendas autóctonas -tal como lo hacían en su adolescencia- e interpretaron dicho clásico.

Soledad Pastorutti hizo su icónico revoleo de poncho, coreografía que fue parte de su insignia artística en los primeros años de su carrera. De ese modo, el espíritu nostálgico invadió al recinto porteño donde miles de personas se concentraron para escuchar folklore en la voz de artistas como Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Peteco Carabajal, Maggie Cullen, Campedrinos, Yami Safdie y Julián Kartún.

"Escucho el ruido de los tacos contra el escenario y pienso dos cosas, la primera, así se pisa un escenario para defender a nuestro folklore, la segunda y no tan romántica, pisame la cara bestia folk" y "Gracias por haber revolucionando el folklore antes y por seguir haciéndolo! Ver a los pibes disfrutar del folklore no tiene precio, qué lindo" fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Soledad Pastorutti por su interpretación de A Don Ata.

Soledad Pastorutti habló de una canción de Teresa Parodi

Soledad Pastorutti tiene una sección en sus redes sociales dedicada a contar la historia detrás de los clásicos del folklore y uno de los posteo se basó en Apúrate José de Teresa Parodi. "Historias y palabras al pasar que ella transformó en música… Un chamamé que siempre me emociona! Dicen que Teresa Parodi escuchó una charla en un almacén correntino. Y la convirtió en canción... Una de las primeras que me aprendí. Las canciones también nacen así, de lo simple, de lo cotidiano, de la gente. ¿Qué otra historia del folklore te gustaría conocer?", comentó Soledad Pastorutti en sus redes sociales. En los comentarios, Parodi respondió: "Gracias, Sole, por el cariño con que te acercás siempre a mis canciones. ¡Te quiero mucho!".