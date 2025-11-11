Soledad Pastorutti recordó a un ídolo de la cultura argentina.

Soledad Pastorutti utilizó uno de sus posteos de redes sociales para referirse al Día de la Tradición el pasado 10 de noviembre y homenajeó a un prócer de la cultura argentina en su descargo. La cantante y compositora de folklore se refirió a José Hernández, en el aniversario número 191 de su nacimiento.

La intérprete de canciones como Entre a mi Pago sin Golpear y A Don Ata leyó un fragmento del icónico libro publicado en 1872, que aún resulta vigente. "Hoy celebramos el Día de la Tradición, ese hilo que nos une a lo que somos desde siempre, una fecha para homenajear a José Hernández", comenzó su publicación Soledad Pastorutti.

"Su obra, Martín Fierro, no es solo un libro; es una forma de mirar la vida, de plantarse, de decir. Que nunca nos falte la palabra, ni el canto, ni las ganas de honrar lo nuestro. Feliz Día de la Tradición!", siguió La Sole, siempre interesada en que los valores culturales identitarios del país no se borren. "Que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar. Cantando me han de encontrar, aunque la Tierra de abra", fue el fragmento del Martín Fierro que Pastorutti eligió para leer.

Soledad Pastorutti, en vivo.

Soledad Pastorutti cantó una canción que grabó sus inicios junto a su autor

En un evento que emocionó a quienes la siguen desde sus inicios, Soledad Pastorutti volvió a interpretar una canción emblemática de sus primeros años de carrera y lo hizo nada menos que junto a su creador. El reencuentro tuvo lugar en un festival de Sáenz Peña, Chaco, donde la artista compartió escenario con Julián Ratti, autor de la pieza en cuestión.

El tema es La Carta Perdida -incluido en su segundo álbum La Sole, grabado cuando apenas tenía 16 años- y rinde homenaje a los Veteranos y Caídos en Malvinas. La canción sonó nuevamente casi tres décadas después, despertando la nostalgia del público y celebrando la memoria a la que está dedicada. "Todo es blanco y aquí en mi alrededor, nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés, madre, cayeron los tres. Es de noche, y los salgo a buscar, mil estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad, hay mil almas que de guardia están", reza una parte de la pieza en cuestión.