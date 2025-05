Un ícono del rock argentino vive un difícil momento.

Un periodista de espectáculos se refirió a la cruda realidad que atraviesa un ícono de la música argentina tras una estafa. Se trata de una cantante oriunda de Rosario, muy ligada en su carrera a la figura de Juan Carlos Baglietto, quien recientemente sufrió el robo de todo el dinero que tenía en su cuenta de banco.

Silvina Garré es la artista en cuestión, icónica integrante de La Trova Rosarina, grupo integrado por artistas como Baglietto, Jorge Fandermole, Fito Páez y más emblemas de la música. Sobre ella se pronunció Juan Etchegoyen en Mitre Live, en alusión a la estafa que le hicieron. "La querida Silvina Garré está pasando un momento complejo, difícil. Ella por suerte está bien", comenzó su descargo el comunicador.

"La artista sufrió una estafa en las últimas horas. Me cuentan que los delincuentes le robaron todo a través de una estafa telefónica. Lo virtual en esta era es esto, está para lo bueno, pero también para lo malo, lamentablemente", continuó Etchegoyen. Y cerró: "Me cuentan que Silvina sufrió una estafa telefónica, que le chuparon el teléfono y le sacaron todo el dinero que tenía en su homebanking. Cuando te digo que le robaron todo, le robaron todo. Literal".

El drama de Fabiana Cantilo por la salud de su gata

Fabiana Cantilo se refirió al estado de salud de su mascota y al apoyo de sus amigas en este momento. "El día de hoy fue inexplicablemente fuerte porque finalmente vino una gastroenteróloga genial traída por una amiga", comenzó su relato Cantilo. Y siguió: "Y me vino a acompañar Ariana, una amiga que me sostuvo la vela y miró todos los estudios cuando yo lloraba y no podía hacer nada. Porque bueno, pasaron cosas, entonces estamos de nuevo con los estudios de la gata. Y nada, qué lindo cuando las amigas muestran sus alas de ángel, gracias".

Silvina Garré.

La palabra de Juan Carlos Baglietto sobre La Trova Rosarina

"En cuanto a lo de los 40 de La Trova, de la salida de mi primer disco, fue todo muy vertiginoso y no se detuvo. Entonces, cuando lo ves en perspectiva decís ‘wow, es una bocha de tiempo’ pero casi que me pasó inadvertido. Tuve la grata sensación de sentir que el tiempo había transcurrido pero que no me había hecho daño. Me siento activo, probablemente haya habido artistas tan o más talentosos que yo que no han tenido la oportunidad de que el público los acompañe y, después de 40 años, todavía estar activos. Entonces, no me ha pegado mal el tiempo en relación con mi vida artística", pronunció Baglietto en diálogo con este medio en 2022.

El músico se refirió al lugar al que llegó como artista y reveló: "No me imaginaba ni que iba a llegar hasta acá ni mucho menos. Soñaba con cosas pero no me imaginaba exactamente qué era, por ejemplo con grabar por primera vez, no sabía exactamente cómo era. Tenía pequeñas experiencias en estudios, pero grabar un disco seriamente como lo hicimos esa primera vez fue todo una sorpresa. Ni en pedo me imaginaba estar 40 años después hablando de esto".