Se cumplen 40 años del fallecimiento de Bob Marley, el legendario referente mundial del reggae y el movimiento rastafari

Se cumplen 40 años de la muerte de Bob Marley.

El 11 de mayo de 1981 moría a los 36 años en la ciudad de Florida a raíz de un cáncer, el músico jamaiquino Bob Marley, máximo ícono mundial del reggae, el ritmo característico de su país, y principal difusor del movimiento rastafari.

Decenas de clásicos como Is This Love?, No Woman, No Cry, Get Up, Stand Up, One Love y Redemption Song, entre tantos, dan cuenta no solo de una obra que permitió ubicar al reggae en el mapa mundial de la música, sino de un mensaje de amor unificador acorde a la fe que profesaba que se encargó de diseminar a partir de su éxito internacional.

En tal sentido, las composiciones de Marley hasta el día de hoy resultan irresistibles por sus mántricas cadencias rítmicas y sus encantadoras melodías que ligan con la tradición sonora del insular país caribeño, pero también portan palabras de esperanza que vaticinan un futuro de unión en plena armonía y advierten sobre los padecimientos de su pueblo y su raza.

La fama mundial alcanzada por el músico, a partir de mediados de los '70, ayudó a popularizar el reggae, del cual había sido un gran mentor con su grupo The Wailers; y la filosofía de vida rastafari, un movimiento espiritual unificador surgido en África, con raíces en la tradición judeocristiana.

La primera prueba de su influjo aparentemente inextinguible tuvo lugar al poco de su fallecimiento. En 1984 se publicó un recopilatorio póstumo, apropiadamente titulado Legend, que se convirtió (y se mantiene) como el disco de "reggae" más vendido de todos los tiempos, con unos 33 millones de copias despachadas.

En la cuenta de Instagram oficial dedicada a Bob Marley, publicaron un emotivo video en homenaje al fallecido músico y al enorme legado que dejó en millones de seguidores de la cultura rastafari, que siguen sus enseñanzas musicales como filosofía y manera de encarar las decisiones de vida. De hecho, (y como dato de color) fueron tan importantes los aportes de Bob Marley a la música que en los 40 años transcurridos desde su muerte el 11 de mayo de 1981, ha habido importantes medios que solicitaron entrevista con el icono jamaicano cuando ya llevaba décadas bajo tierra.