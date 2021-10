Sabe: la nueva colaboración viral de Nicki Nicole y Rauw Alejandro

Nicki Nicole y Rauw Alejandro se volvieron tendencia al lanzar Sabe, el último adelanto antes de Parte de mi, el segundo disco de la cantante rosarina.

Nicki Nicole lanzó Sabe en la tarde de este martes 26 de octubre en lo que es el último adelanto previo a la salida de Parte de mi, su nuevo disco que saldrá el jueves 28 de octubre. Sabe es una colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro, uno de los cantantes más virales de la escena urbana en habla hispana. De esta forma, Nicki Nicole vuelve a situarse entre las principales tendencias musicales a solo unos días de su esperado segundo disco de estudio.

El ascenso meteórico de la carrera de Nicki Nicole a esta altura ya no sorprende a nadie. Su estilo inconfundible que mixtura el R&B y el soul con barras raperas y todo su bagaje de la cultura hip hop se volvieron una bocanada de aire fresco en la escena argentina. Con una serie de hitos remarcables, como su reciente Tiny Desk o la invitación de Christina Aguilera en Pa mis muchachas, la carrera de Nicki Nicole parece no tener techo. Por eso, sus colaboraciones internacionales ya no asombran.

Este martes 26 de octubre, Nicki Nicole lanzó Sabe, una colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro. Este reggaetón se trata del último adelanto que la artista rosarina comparte antes de lanzar Parte de mi, su segundo disco. Lo bueno es que no habrá que esperar mucho más para conocer las restantes canciones de la placa de Nicki. Entre los 16 temas hay varios adelantos que la cantante ya fue compartiendo en el último tiempo, como Colocao, Verte con Bizarrap y Dread Mar I, Parte de mi o Pensamos con Mon Laferte.

La invitación de Christina Aguilera

Para celebrar la sororidad latina, Christina Aguilera convocó a tres de las artistas jóvenes más reconocidas de la escena urbana en habla hispana. De la reunión salió nada menos que Pa mis muchachas, una canción de ritmo pegajoso en la que Aguilera, Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole demuestran todo su talento y estilo. "Pa Mis Muchachas encarna el espíritu de ser una mujer poderosa y el empoderamiento de todas las mujeres. Le rinde homenaje a las generaciones pasadas que nos formaron, a las mujeres que nos rodean hoy en día y que inspiran a las futuras generaciones", reveló Aguilera.

La aparición de Nicki Nicole en los grandes medios estadounidenses

Hace solo una semana, Nicki Nicole estrenó su propio Tiny Desk, un ciclo de mini conciertos que ofrece NPR, la radio pública estadounidense. El video ya superó las dos millones de reproducciones en YouTube. En abril de este año, Nicki Nicole también estuvo en un importante programa norteamericano. La cantante argentina fue la primera compatriota en participar de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los ciclos más vistos de la televisión de Estados Unidos por el que suelen pasar las más destacadas personalidades de la política, la cultura y el deporte.