Quién es la novia de Chris Martin, cantante de Coldplay: las fotos.

Chris Martin, el líder de Coldplay, no solo ha conquistado al mundo con su música, sino que también se ha convertido en una figura de interés constante para los medios. A pesar de ser reservado, su vida privada nunca logra mantenerse al margen de los reflectores. Cada tanto, los fanáticos se preguntan: ¿quién ocupa hoy el corazón del cantante británico?

La respuesta llegó en forma de imágenes recientes que lo muestran caminando por las calles de Mumbai de la mano de Dakota Johnson, su novia desde hace más de siete años. Las fotos no solo confirmaron que siguen juntos, sino que disiparon los rumores de ruptura que circulaban desde hace meses. Sonrientes, relajados y mirando directamente a la cámara, se mostraron más unidos que nunca, sorprendiendo a locales y fans por igual.

Dakota Johnson, la actriz que conquistó a Chris Martin

Dakota Johnson, hija de los reconocidos actores Melanie Griffith y Don Johnson, es mucho más que una “novia de”. Con 35 años, la actriz y productora estadounidense ha construido una carrera sólida y versátil. Su salto a la fama fue gracias a su papel protagónico como Anastasia Steele en la saga Fifty Shades, pero desde entonces ha participado en películas de todos los géneros, desde thrillers como Bad Times at the El Royale, hasta dramas independientes como The Lost Daughter o Cha Cha Real Smooth, que además produjo.

Chris Martin y Dakota Johnson más felices que nunca y de vacaciones.

La pareja se conoció a finales de 2017, según trascendidos, gracias a amigos en común. Se rumorea que su primera cita fue en un restaurante de sushi en Los Ángeles. Desde entonces, aunque se han mostrado juntos en contadas ocasiones, su vínculo se mantuvo estable, con algunos altibajos naturales en relaciones tan expuestas. En la primavera pasada, se comprometieron oficialmente, aunque sin grandes anuncios ni declaraciones públicas.

Chris Martin y Dakota Johnson se mostraron felices luego de los rumores de separación.

A lo largo de los años, Chris y Dakota eligieron llevar su relación en un perfil bajo. No es habitual verlos en eventos o alfombras rojas, y mucho menos posar para fotógrafos. Por eso, su aparición en la India fue toda una sorpresa. El motivo del viaje fue la serie de conciertos que dará Coldplay como parte de su gira mundial Music of the Spheres, pero Dakota no quiso quedarse afuera y acompañó a Martin, aprovechando para compartir tiempo juntos y hacer algo de turismo.

Esta reaparición pública no solo acalla cualquier rumor de separación, sino que demuestra que su vínculo sigue firme. Desde aquel otoño de 2017 en el que comenzaron a escribirse esta historia, Chris Martin, padre de dos hijos con su exesposa Gwyneth Paltrow, y Dakota Johnson han construido una relación basada en la discreción, el respeto y el acompañamiento mutuo. Las fotos en Mumbai son más que una postal romántica: son una declaración silenciosa de que, aunque prefieren los márgenes del espectáculo, su amor no tiene nada que ocultar.