Queen descubrió una canción inédita con la voz de Freddie Mercury

La histórica banda que lleva adelante Brian May descubrió una canción inédita de su otrora líder, el mítico Freddie Mercury.

El legado de Freddie Mercury continua vivo en miles de fanáticos, homenajes, películas, remeras y con el recuerdo diario de sus compañeros de Queen. Fueron ellos quienes anunciaron el descubrimiento de una canción inédita con la voz del mítico líder de la banda.

La canción descubierta por la banda pertenece a una toma descartada de las sesiones de The Miracle, su disco de 1989. “Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado”, dijo el baterista Roger Taylor en una entrevista con la BBC Radio. Además, reveló que la canción pronto verá la luz: “En realidad, fue un verdadero descubrimiento... y creo que saldrá en septiembre”.

Face It Alone es el nombre del tema descubierto por los músicos, y Brian May, guitarrista de la banda, habló acerca de lo difícil que fue rescatarlo y considerar sacarlo a la luz. “Estaba escondido a simple vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’”. Pero confiaron en los ingenieros de sonido y aseguran que “es una canción movilizadora” que necesita ser escuchada.

Cómo es el documental sobre los últimos años de vida de Freddie Mercury

Freddie Mercury: el acto final, un documental que cuenta la historia de los últimos años de la vida del cantante de Queen en noviembre de 1991 y el derrotero que derivó en el épico concierto tributo en el estadio de Wembley un año después, se estrenó en noviembre pasado en la BBC y se convirtió en uno de los homenajes más celebrados por la crítica. Todo sobre el emotivo filme que rescata la memoria del icónico cantante.

A raíz de la muerte del cantante, sus compañeros de banda junto al manager de Queen, Jim Beach, se acercaron a músicos de la talla de Elton John, David Bowie y Annie Lennox para proponerles conmemorar la vida de su amigo en lo que se convertiría en uno de los más importantes conciertos de la historia al que asistieron más de 70.000 personas y más de mil millones lo siguieron por televisión. Algunos de los que actuaron en el concierto, incluidos Gary Cherone (Extreme), Roger Daltrey (The Who), Joe Elliott (Def Leppard), Lisa Stansfield y Paul Young, así como el promotor del concierto, Harvey Goldsmith, participaron del documental.

Además, la película aborda el impacto del HIV en ese momento de la mano de médicos, personas que viven con HIV y activistas de derechos humanos. Freddie Mercury: el acto final es una producción de Rogan Productions, dirigida por James Rogan y producida por Dan Hall, con Mark Hedgecoe, Soleta Rogan y Simon Lupton como productores ejecutivos. Fue encargado por Owen Courtney, ejecutivo encargado de BBC Music.