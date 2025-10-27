Un influencer de música indicó qué signo representa cada músico argentino.

El Horóscopo y los signos zodiacales tienen cada vez más importancia en la vida de las personas, cada día más interesadas en las predicciones de este tipo. En ese sentido, un influencer de música analizó las características de los signos e indicó que bandas y músicos argentinos representan a cada uno.

Matt Rodríguez es el usuario de Instagram que hizo esta recopilación de músicos y bandas argentinas y comenzó por emparentar a Aries con la banda Hermética: "Impulsivo, directo, sin filtro. Si algo te molesta, lo gritás". Al mismo tiempo, definió como "Tauro" a Spinetta Jade: "Sensual, amante del placer y la belleza".

Babasónicos representa aquellos de Géminis, con una descripción que reza: "Dual, camelónico, nunca sabés por dónde vas a salir. Siempre con algo nuevo y polémico". Fito Páez es Cáncer: "Emocional hasta la médula. Lo tuyo es llorar con un piano de fondo y una historia de amor/desamor". Al mismo tiempo, Leo está representado por Charly García: "Protagonista eterno. Tu vida es un escenario, y si no te aplauden, hacés que te aplaudan".

La Renga es Virgo, a quienes el usuario define como "Meticuloso, constante y detallista". Asimismo, Libra es Soda Stereo: "Estético y equilibrado", Escorpio es Los Redondos: "Misterioso, intenso y medio oscuro" y Sagitario es Los Auténticos Decadentes: "Fiestero y aventurero. El alma del pogo". Por último, Matt define a Divididos como Capricornio: "Disciplinado y trabajador" y a El Mató a un Policía Motorizado como Acuario: "Distinto, modernos y rebelde con causa".

Características de cada signo zodiacal

Aries: signo de fuego, enérgico y decidido. Se destaca por su iniciativa, entusiasmo y valentía. A veces puede ser impulsivo o impaciente, pero siempre busca nuevos desafíos.

Tauro: signo de tierra, estable y perseverante. Le gusta la comodidad, los placeres simples y la seguridad. Es leal, práctico y algo testarudo cuando defiende sus ideas.

Géminis: signo de aire, curioso y comunicativo. Tiene una mente ágil, se adapta fácilmente y disfruta del cambio. Puede ser inconstante, pero es sociable y siempre busca aprender.

Cáncer: signo de agua, sensible y protector. Se guía por sus emociones, valora el hogar y los vínculos afectivos. Tiende a cuidar a los demás, aunque a veces se vuelve reservado.

Leo: signo de fuego, carismático y seguro de sí mismo. Le gusta brillar, liderar y ser reconocido. Tiene una gran generosidad, pero también necesita atención y aprecio.

Virgo: signo de tierra, meticuloso y analítico. Busca el orden y la perfección, presta atención a los detalles y suele ser muy servicial. A veces se preocupa demasiado o se vuelve crítico.

Libra: signo de aire, equilibrado y diplomático. Ama la armonía, la belleza y las relaciones justas. Evita los conflictos, aunque puede dudar al tomar decisiones.