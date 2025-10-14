¿Qué es de la vida del hijo de Gilda? Así está hoy Fabricio Cagnin

Chio sigue los pasos de su madre Gilda.

Gilda fue una cantante que marcó un antes y un después en la historia de la música tropical. En solo seis años de carrera logró llegar a un gran público y dejar grandes clásicos que al día de hoy se siguen cantando en Argentina, tales como No me arrepiento de este amor, No es mi despedida, Corazón valiente, Se me ha perdido un corazón y Fuiste, entre otras canciones que acompañaron su repertorio.

Su vida, en pleno apogeo, terminó de manera trágica. El 7 de septiembre de 1996, en un siniestro vial cuando su hijo, Fabricio Cagnin, tenía apenas 8 años. El niño fue el único sobreviviente del accidente en el que perdió a su madre, su abuela y su hermana. El chico creció y logró seguir los pasos de su madre Gilda en la música, que fue el motor de su vida y lo que lo sigue conectando con ella.

Cómo es la vida de Fabricio Cagnin, el hijo de Gilda

Chio pudo atravesar la tragedia y hoy es músico.

En la actualidad, Fabricio Cagnin tiene 35 años y una familia hermosa conformada por su esposa, Brenda Troccoli y sus dos hijas, a las que ambos cuidan mucho en redes compartiendo imágenes sin mostrar sus rostros. El 7 de septiembre del 2022, bajo su nombre artístico Soy Chio, el hijo de Gilda presentó su sencillo Crují, en el que habla de cómo vivió el día más doloroso de su vida y el proceso que le llevó salir adelante para continuar viviendo.

Chio con su madre y hermana fallecidas de pequeño.

Al final del videoclip de su canción, Fabricio Cagnin eligió un video de Gilda, en el que su madre expresa: "Y aunque las puertas se cierren, nunca dejen de que sigan creciendo las alas, vuelen, vuelen alto que se llega, que se llega". Algo que muestra la devoción hasta el día de hoy que tiene el cantante en su madre, una figura que marcó a fuego la historia de la música nacional y se escucha en todos los barrios.

La muerte de Gilda

El 7 de septiembre de 1996, Gilda se encontraba de gira trasladándose en su autobús junto a Isabel Scioli, su madre; Mariel, su hija mayor; Fabrizio, su hijo; Toti, su productor y tres músicos de su banda. Mientras el vehículo, con dirección a provincia de Entre Ríos, se encontraba transitando por el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, un camión los embistió, falleciendo en el acto a los 34 años, como así también su madre, su hija, sus músicos y el conductor del micro. Los únicos sobrevivientes del choque fueron su hijo y su productor.