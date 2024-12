El día que le agradecieron a Gilda por un milagro: "Me pareció terrible"

Por qué Gilda es considerada milagrosa.

Además de ser una de las máximas exponentes de la cumbia argentina, Gilda se convirtió en objeto de veneración luego de su trágica muerte en 1996 y hoy es considerada cómo una Santa Popular.

A la cantante se le atribuyen varios milagros y por eso en el lugar de su fallecimiento tras un accidente vial se construyó un santuario al cual asisten miles de personas cada año para venerar su figura.

En relación con su carácter de milagrosa, la propia cantante contó una particular anécdota: "Estábamos en el escenario y había una criatura de unos nueve años muy cerca de nosotros, llorando desconsoladamente. La gente me cargaba y me decía ‘afiná mejor porque está llorando’. Me agaché para preguntarle qué le pasaba y no me podía hablar de la congoja que tenía".

"Después del show la tutora de la niña se me acerca y me dice ‘te vinimos a ver para agradecerte, la mamá de ella ya está en la casa de vuelta’. Había tenido un intento de suicidio, se había querido cortado las venas, pero cuando estaba en terapia intensiva, la nena agarraba un grabador y le ponía un tema mío que se llamaba ‘Baila esta cumbia’. Con su inocencia, pensaba que así se iba a curar", agregó Gilda en una charla con el periodista Fabián Banchero.

Ante esta situación, la artista trató de desligarse del rótulo de Santa Popular: "Yo creo que son cosas de los médicos, pero afortunadamente pudo salir a flote. Se ve que para esa niña, verme en el recital y escuchar la canción que estábamos cantando, que era la que había elegido para su madre, era lo que la había emocionado tanto".

"Lo cómico de todo esto era que la señora había venido para que yo le curase la diabetes. Me decía ‘bueno, ahora tocame y curame’. Le tuve que decir que yo no era curandera, realmente le trataba de explicar que había sido un accidente, que era todo una fantasía de la pequeña. Se encaprichó y, como teníamos que irnos a otro baile, hice lo que me pidió, así se ponía contenta. Me pareció terrible lo que me estaba pasando", cerró Gilda.

Otros milagros que se le atribuyen a Gilda

Este no fue el único caso de un milagro que se le atribuyó a la cantante, sino que hubo otros sucesos que alimentaron el mito que la convirtió en Santa Popular. Entre los fenómenos que se le atribuyen, se encuentran el de un hombre que estaba en silla de ruedas y volvió a caminar poco después de ir a un show y el de una fanática que le pidió ayuda en su altar porque padecía diabetes y su cuadro mejoró.

También está el caso de un matrimonio de Buenos Aires que le atribuyó a Gilda la recuperación de su hijo de corta edad, que había nacido con un tumor. Esta última pareja instaló el altar en Concordia, donde Myriam Alejandra Bianchi, su madre y su hija fallecieron y se convirtió en un santuario visitado por miles de fieles que la elevaron como Santa Popular.