Gilda: uno por uno, todos los milagros que se le atribuyeron

A 26 años de la trágica muerte de Gilda, un repaso por los milagros más significativos y resaltantes de la ídola de la música popular.

El 7 de septiembre de 1996, Gilda pasó a la inmortalidad. La cantante, cuyo nombre verdadero era Myriam Alejandra Bianchi, sufrió un trágico accidente en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12 en el que también murieron su madre, su hija mayor, otros tres músicos y el chofer del colectivo. Pese a que ya pasaron 26 años del aquel triste hecho, a la artista se la atribuyen varios milagros.

De acuerdo a los testigos que vieron el accidente, todo sucedió luego de que un camión de la empresa brasileña Interpress mordiera una banquina e impactara de frente contra el colectivo en el que estaba la banda de música. Luego, el vehículo impactó contra dos autos particulares y volcó varias veces.

A raíz de la tragedia, los fanáticos de Gilda comenzaron a dejarle ofrendas en el sitio del accidente. Luego, el colectivo en el que viajaba el grupo de cumbia fue trasladado a un costado del KM 129 de la RN 12 y el sitio se convirtió en un santuario en el que miles de fieles continúan rindiéndole homenaje a la artista, quien murió a los 34 años y en una época de pleno éxito.

De todas formas, los milagros de la cantante comenzaron antes de que se produjera su muerte. De hecho, Myriam Alejandra Bianchi era consciente de que muchos fans creían que tenía poderes curativos. Sin embargo, y según diversas versiones, no se sentía cómoda con dicha idea.

Gilda dejó una huella en la música y en la fe de miles de argentinos y argentinas.

Cuáles fueron los milagros de Gilda

El primer milagro de Gilda que despertó la creencia popular

En 1994, y en medio de un recital que brindó en Sal Salvador (Provincia de Jujuy), Gilda se dio cuenta de que una niña lloraba de manera desconsolada. Al terminar el show, una abuela con su nieta se acercaron para tocarle la puerta. Se trataba nada menos que de la pequeña que había llorado en el concierto. Allí, la cantante se enteró que la niña le hacía escuchar sus canciones a su madre, que estaba enferma y cuyo diagnóstico médico era preocupante, para que se curara. Tiempo después, la madre de la niña se curó.

Frente a esto, la versión de que la cantante podía hacer milagros se corrió en todo el país. Y en pleno show, una mujer que padecía diabetes le pidió que le tocara la cabeza para curarla. Myriam le advirtió que ella no era capaz de hacer milagros, pero sí le aclaró que la música podría sanarla. "Bienvenida sea la música", le sugirió. Y luego empezó a cantar "Corazón valiente", uno de los temas más aclamados por el público.

El milagro del herrero que le rezó a Gilda para que su hijo con cáncer sanara

En diálogo con Télam, un herrero llamado Carlos Maza relató cómo fue el hecho milagroso que le atribuye a Gilda. "Mi segundo hijo nació con cáncer y pocos días antes de la cuarta operación, veo en la tele a una nena llorando que contaba que su madre se había curado con Gilda. En ese momento pensé: ¿Por qué no a mí?", comentó, en 2016.

Asimismo, Maza dejó en claro que no tiene "una explicación" para justificar el milagro. "Simplemente me aferré a eso, a prometerle que si mi hijo salía bien yo me iba a encargar de que su lugar estuviera siempre lindo. Hoy pienso que todos tenemos una misión", indicó.

Tras el milagro, Maza le hizo un monumento a Gilda en la zona del accidente, pero luego debió construir una glorieta. Como miles de personas de todo el país se acercaban para dejar ofrendas y homenajes, el herrero construyó una glorieta y después debió construir un galpón. Finalmente, y por pedido de las autoridades entrerrianas, Maza debió mudar todo al terreno de enfrente. Como dicho sector era privado, lo compró. Todavía emocionado por lo acontecido, expresó: "Mi hijo hoy tiene 25 años y me dio un nieto".

El micro del accidente, en el santuario de Gilda.

El hombre que volvió a caminar gracias a Gilda

Otra de las versiones que circuló durante años tiene como protagonista a un hombre que no podía caminar. Justamente después de haber asistido a un recital de Gilda volvió a caminar con normalidad, por lo que este milagro también se le atribuyó a la ídola popular.

Otros milagros que también le atribuyen a Gilda

Gastón Alarcón, presidente del Fans Club de Gilda, sostuvo que mucha gente llevaba a sus hijos a los recitales para que la cantante les tocara la cabeza y les bajara la fiebre. Incluso, varias personas también se acercaban para agradecerle por haber superado dolencias o enfermedades.