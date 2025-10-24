Pupa emerge de la crisálida con “Hola Desde Lejos”, un viaje sonoro de transformación y vulnerabilidad

Pupa emerge de la crisálida con su álbum debut “Hola Desde Lejos”.

Después de tres años de silencio, Pupa, artista, productora y compositora de Buenos Aires, abre sus alas y presenta Hola Desde Lejos, su álbum debut. Con once canciones que fusionan R&B, pop, soul y tintes de UK garage, la artista traza el mapa de su propia metamorfosis: una obra honesta, emocional y profundamente introspectiva.

Producido por Pupa junto a Halpe, mezclado por Ezequiel Kronenberg y masterizado por Daniel Ovié, el disco se concibe como una herramienta terapéutica, un espacio donde la vulnerabilidad se transforma en fuerza. Inspirada por referentes como Björk, Rosalía, SZA y Saya Gray, la artista propone una experiencia inmersiva en la que cada canción narra una etapa de su evolución personal y artística.

“Hola Desde Lejos no es solo un disco, es un testimonio de crecimiento y cambio”, resume la artista. Desde la ansiedad inicial de La Mirada, pasando por el desahogo de Hola Desde Lejos y la crudeza de 8 Cicatrices, inspirada en un accidente sufrido en 2018, hasta llegar a Las mariposas nacen para amarse a sí mismas, el álbum culmina en la aceptación y el amor propio.

Pupa, la revelación del R&B argentino

El sonido de Pupa se distingue por su paradoja: una voz suave y etérea que contrasta con letras intensas y producciones electrónicas envolventes. Esa tensión entre fragilidad y potencia define su identidad y la convierte en una de las voces más singulares de la nueva escena.

El aspecto visual del proyecto, otro pilar de su propuesta, fue desarrollado junto a Joe Ekonen, Juliana Guglielmi, Princex_13 y Martín Díaz, combinando lo analógico, lo digital y la inteligencia artificial. El resultado: un universo poblado de once “bichos raros”, criaturas que simbolizan los distintos estadios de la metamorfosis emocional de la artista.

Antes de consolidarse como música, Pupa fue vestuarista, bailarina y actriz, lo que explica la dimensión estética y performática que impregna su obra. La creación de Hola Desde Lejos representa la síntesis de todas sus facetas: el arte, la sensibilidad y la búsqueda de autenticidad.