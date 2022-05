Premios Grammy: quiénes son los argentinos que lo ganaron a lo largo de la historia

El repaso por todos los argentinos que ganaron un premio Grammy, prestigioso galardón que reconoce a los artistas de la música en el ámbito internacional. El listado completo y cuántos son los que lo obtuvieron.

Los premios Grammy se realizan desde 1959. Cada temporada, se reconoce a los grandes artistas de la música que se destacaron en distintas áreas: tanto en la producción como en la ejecución de una canción o un disco. A 63 años de la primera entrega, en El Destape repasamos la lista de argentinos que ganaron el galardón. ¿Quiénes son y por qué fueron condecorados?

A lo largo de la historia, la Argentina tuvo grande representantes de la música que produjeron, compusieron o interpretaron grandes canciones que despertaron un gran interés a nivel nacional y mundial. De hecho, en un ámbito tan prestigioso como el de los premios Grammy, son muchos los que lograron conseguir el reconocimiento mundial por parte de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Si bien existen hasta 90 categorías en los premios Grammy, lo cierto es que hay tan sólo cuatro que se destacan por encima del resto: se trata de el álbum del año, la grabación del año, la canción del año y el artista nuevo. Pero, ¿qué significado tiene cada una de estas áreas?

Los premios Grammy son entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Las categorías más importantes de los premios Grammy

Álbum del año: el premio se le otorga al intérprete y al equipo de producción del álbum que fue lanzado. En caso de que el álbum cuente con la colaboración de vocalistas, también recibirán el reconocimiento.

el premio se le otorga al intérprete y al equipo de producción del álbum que fue lanzado. En caso de que el álbum cuente con la colaboración de vocalistas, también recibirán el reconocimiento. Grabación del año : el premio se le otorga al intérprete y al equipo de producción del tema.

: el premio se le otorga al intérprete y al equipo de producción del tema. Canción del año: el premio se le otorga al intérprete y al compositor del tema.

el premio se le otorga al intérprete y al compositor del tema. Artista nuevo: el premio se le otorga al artista revelación del año.

Un dato curioso a tener en cuenta, y para no prestar a la confusión, es que a partir del surgimiento de los premios Grammy fueron creados los Latin Grammy, cuyos galardones los entrega la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. En el año 2000 se produjo la primera edición, que generalmente se lleva a cabo en la tercera semana de noviembre.

Sin lugar a dudas, los premios Grammy tienen una mayor preponderancia en la industria musical porque alcanza a miles y miles de artistas de todo el planeta, por lo que resulta mucho más difícil poder destacarse y quedarse con el tan ansiado premio. Debido a esta razón, vale recordar aún más a todos los argentinos que lograron resaltar.

Los argentinos que ganaron los premios Grammy

A lo largo de las 64 ediciones de los premios Grammy, hubo más de 30 nominaciones para artistas argentinos. El primero en lograrlo fue Lalo Schifrin, quien fue reconocido en 1964 por su fantástica obra de jazz "The Cat": recibió el galardón en la categoría como Mejor Composición Original de Jazz. En 1965 volvería a obtenerlo con la canción "Jazz Suite on the Mass Text". Más tarde, en 1967 y tras el reconocido tema "Mission: Impossible", recibió los reconocimientos como "Mejor Tema Instrumental" y "Mejor Partitura Original Escrita para una Película o Programa de Televisión".

En 1974, "El Gato" Barbieri fue reconocido por su hit "Último tango en París" como "Mejor Composición Instrumental". En tanto, en 1976, el gran Daniel Barenboim recibió el premio Grammy en la categoría de "Mejor Música de Cámara u Otros Pequeños Ensambles" por interpretar los Cinco Conciertos para piano, de Ludwig Van Beethoven, junto a Arthur Rubinstein y la Orquesta Sinfónica de Chicago. Creer o reventar, Barenboim ganaría cinco galardones más y se consolidaría -hasta hoy- como el argentino con más premiaciones: tiene 6 estatuillas y un total de 16 nominaciones.

En 1990, Baremboim volvió a captar la atención de la Academia Nacional de Arte y Ciencias de la Grabación por su versión de “Tres Sonatas para Violín”, de Johannes Brahms y junto a Itzhak Perlman, en el área de Mejor Música de Cámara u Otros Pequeños Ensambles. En 1991 consiguió el reconocimiento en él área de Mejor Performance Orquestal con la Sinfónica de Chicago por interpretar la Sinfonía No. 1 de John Corigliano. Tres años más tarde, en 1994, repitió el galardón de Mejor Música de Cámara u Otros Pequeños Ensambles por los "Quintetos de Mozart y Beethoven" en un trabajo junto a otros artistas como Dale Clevenger, Hansjorg Schellenberger, Larry Combs, Daniele Damiano. Finalmente, en el 2000, se llevó el premio Grammy en el área de Mejor Performance Instrumental Solista por "Concertos para vientos".

Asimismo, otro que logró hacer historia es Sebastian Krys, productor que desde el comienzo del Siglo XX en adelante obtuvo diversos premios Grammy: por "Mejor álbum de pop latino" junto a Shakira (2001), "Mejor Álbum Latino Tropical tradicional" junto a Gloria Estefan (2002); "Mejor álbum latino tropical tradicional" junto a Carlos Vives (2002); "Mejor álbum de pop latino" junto a Marc Anthony (2005); "Mejor álbum alternativo o rock latino junto a La Santa Cecilia (2014); y "Mejor álbum de pop vocal tradicional" junto a Elvis Costello (2020).

Gustavo Santaolalla, un histórico del rock nacional, obtuvo dos premio Grammy en 2003 y 2008 en el área de "Mejor ábum pop latino": el primero fue con el álbum "Cuatro Caminos", de Café Tacvba; y luego por el disco "La vida es un ratico", de Juanes. En tanto, Jorge Calandrelli obtuvo cuatro gramófonos: en 2006 y 2011 como "Mejores arreglos instrumentales acompañando a un vocalista", junto a Tony Bennet; y en 2006 por el área de "Mejor composición clásica contemporánea", con Osvaldo Golijov; y en 2010 obtuvo el premio al "Mejor álbum instrumental" por su trabajo en "A time for Love", de Arturo Sandoval.

En 2017, Rafa Arcaute recibió el premio al "Mejor Latin Rock, Urbano o Alternativo" por su trabajo en la producción del álbum "Residente", de René Pérez Joglar. Y finalmente, en 2021, otro gigante del rock como Fito Páez obtuvo el galardón en el área "Mejor álbum latino de rock o alternativo", por su trabajo en el disco "La conquista del espacio".

Fito Páez, con el premio Grammy que ganó en 2021.

Las mujeres argentinas que ganaron los premios Grammy

Martha Argerich logró hacer historia en el 2000: fue la primera mujer argentina en ganar un Grammy. Aquel año recibió el premio a la "Mejor interpretación clásica, solista instrumental con orquesta", en el 2005 recibió otro por la "Mejor interpretación de música de cámara "y en 2006 repitió el galardón de "Mejor interpretación clásica, solista instrumental con orquesta".

Martha Argerich, ganadora de varios premios Grammy.

Por otra parte, Claudia Brant también fue galardonada en 2019 por ponerle voz al disco "Sincera". En aquella oportunidad, la mujer que trabajó en grandes canciones de artistas como Enrique Iglesias, Jennifer López, Ricky Martin, David Bisbal, Barbra Streisand y Luis Fonsi, entre otros, obtuvo el reconocimiento al "Mejor álbum de pop latino".

Los argentinos más ganadores de los premios Grammy