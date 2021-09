Paulo Londra ganó el juicio pero no puede cantar: ¿Por qué?

El portal de Billboard reveló que Paulo Londra le ganó el juicio a Big Ligas en Estados Unidos, pero todavía no podrá volver a cantar y te contamos por qué.

La noticia de que un juez estadounidense había fallado a favor de Paulo Londra en su juicio contra Big Ligas se hizo viral rápidamente en la tarde de este viernes. Pocos minutos después de que se conociera la decisión del magistrado norteamericano, las redes sociales explotaron de alegría por los seguidores de Londra. Pese al dictamen favorable, el trapero cordobés todavía no podrá volver a lanzar su música y acá te contamos por qué.

Paulo Londra es uno de los exponentes de la música urbana más reconocidos, aún sin lanzar nueva música desde diciembre del 2019. El hashtag #FreePaulo el cordobés recibió apoyo en redes sociales no solo de sus seguidores sino también de algunos de los músicos argentinos más importantes como Duki, Nicki Nicole, María Becerra, Abel Pintos, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, entre muchos otros. Pese a la presión mediática, Paulo Londra debe esperar a que se resuelva el conflicto judicial que lo enfrenta a Big Ligas, el sello que co-fundó con Kristo y Ovy On the Drums.

En las últimas horas, el cordobés recibió una gran noticia por parte de la justicia norteamericana: un juez dictaminó que no tiene más obligaciones de grabación o de futuras subvenciones contractuales a Big Ligas. Esto implicaba que finalmente Paulo Londra podría volver a lanzar música, algo muy esperado tanto por sus millones de seguidores como también por el ambiente musical. En sus historias de Instagram, el cantante se mostró muy feliz por lo sucedido: "Inmensa alegria. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco".

Paulo Londra expresó su felicidad en sus redes sociales

Por qué Paulo Londra todavía no puede cantar

Solo unos minutos después se conociera esta novedad, el portal estadounidense de Billboard actualizó la información revelando que Big Ligas había apelado al fallo. "Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional", indicó el importante portal musical. Vale recordar que el mismo Paulo Londra hace unos meses había indicado que él avisaría cuándo volvería a la música.

El conflicto legal

Gracias al éxito que fue alcanzando en la escena musical argentina, Paulo Londra recibió la posibilidad de firmar con una multinacional, oferta que desechó. Según el mismo Londra lo hizo por recomendación de sus socios, Ovy on the Drums y Kristoman, que le aseguraban que le convenía mantener su independencia. "Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa", relató el propio artista en una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram en la que explicaba el conflicto.

Con esa firma, Londra cedió un poder con una cláusula en la que entregaba la autoría de algunas de sus canciones a la productora Big Ligas (creada por Ovy y Kristo). Al no saber de este contrato, el cordobés también selló un acuerdo con Warner Music hasta el 2025, lo que es ilegal. Por este motivo y para que sus nuevas producciones no queden en manos de Big Ligas, Paulo Londra no lanza canciones desde estrenó Party, una colaboración con el rapero A Boogie Wit da Hoodie en septiembre del 2019.