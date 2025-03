Nahuel Pennisi y Los Nocheros sorprendieron al folklore con una "difícil" revelación

Nahuel Pennisi y Los Nocheros protagonizaron un emotivo momento en un almuerzo.

Los Nocheros tienen un ciclo de entrevistas en su canal de YouTube, llamado Nocheros en la Mesa, en el que reciben a colegas para compartir anécdotas, comida mediante. En una reciente emisión, los músicos tuvieron como invitados a Laura Esquivel y Nahuel Pennisi, quien se abrió y dio a conocer el mal momento que vivió hace tiempo.

En el video que la banda publicó en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a los integrantes de la misma y a sus invitados risueños y divertidos en un encuentro al aire libre, rodeados de amigos, asado y tragos, que acompañaron con sus voces y el sonido de una guitarra. Es sabido que los integrantes de Los Nocheros son oriundos de Salta y una de sus preguntas a sus invitados se relacionó con esa provincia: les preguntaron qué sentían ellos por "La Linda".

"Llegué (a Salta) hace 13 o 14 años, en 2011. Venía de una época difícil con la música, estaba saliendo de un proyecto que no disfrutaba mucho y Salta me hizo renacer. Ahí conocí La Casona, la Peña Balderrama y ahí conocí a un montón de amigos, chacareras nuevas que no conocía y desde ese momento Salta quedó en mi corazón", pronunció el músico, ante la escucha atenta de Los Nocheros y de Esquivel. Este video compartido en el feed de Instagram de la banda recibió comentarios como "Volvería siempre a Salta… por algo le dicen Salta, La Linda… que lugares hermosos quedaron en mi" y "Que grande Nahuel… en ese viaje suyo de mochilero, me acuerdo de escucharlo en la plaza de Purmamarca".

El inminente encuentro folklórico que revolucionará Buenos Aires

El sábado 22 de marzo a partir de las 18, con la conducción de Milton Pino, comenzará el mencionado evento folklórico en el estadio que tiene una capacidad de casi 11 mil personas. En sus redes sociales, Los Nocheros compartieron un posteo que informó sobre el festival y rezó: "Por primera vez en Argentina se viene El Gran Folklorazo en Buenos Aires, una noche a pura peña y folklore. Con la presencia del Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Caldenes y también estará el chamamé presente con Los Alonsitos. El 22 de marzo en el Estadio Tecnópolis, entradas a la venta por Tu Entrada y en puntos de venta".

