Muddy Roots vuelve a Buenos Aires: dos noches para celebrar el espíritu del folk, el punk y el country alternativo.

El festival nacido en Tennessee que celebra la diversidad sonora del country, el folk punk, el bluegrass y el espíritu Hazlo tú mismo regresa a Buenos Aires los próximos 21 y 22 de noviembre en el CAFF (Club Atlético Fernández Fierro).

Tras el éxito de su primera edición en 2024, Muddy Roots Buenos Aires 2025 promete una experiencia aún más intensa con una grilla que combina artistas internacionales y locales: Loquero, Angry Zeta, Yes Ma’am (EE.UU.), Bosko Baker (EE.UU./Canadá), Van Tastik (Holanda), Farol Negro (Brasil), The Ed Woods (Brasil), Clan Farsante (Rosario), Brea o Muerte, Tripa, Fish ’n Creepers (Brasil), Rodeos, Tom Dennison, RJ Gauna y Waltzer, entre otros nombres que se sumarán en los próximos días.

Muddy Roots llega a la Argentina

Con más de 15 años de historia, Muddy Roots nació en Cookeville, Tennessee, y hoy se replica en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, consolidándose como un punto de encuentro para las comunidades que viven y respiran la música independiente y la autogestión.

El espíritu del festival trasciende géneros y fronteras: una celebración de lo alternativo, lo crudo y lo auténtico, donde conviven el country, el folk punk, el metal, la música balcánica y el psychobilly, en una misma atmósfera comunitaria.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketek, con la posibilidad de abonarlas en tres cuotas sin interés con Amex Santander.