Los Latin Grammy 2025 se celebrarán el 13 de noviembre en Las Vegas.

La Academia Latina de la Grabación® anunció que la 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY® se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La gala será transmitida en vivo por Univision, consolidando una vez más su lugar como uno de los eventos más relevantes del calendario musical internacional.

Será la 15.ª ocasión en que los premios a la música latina se realicen en la ciudad del entretenimiento, en el marco de una Semana Latin GRAMMY® que incluirá actividades paralelas y homenajes a destacadas figuras de la industria. “Nos enorgullece llevar nuevamente la pasión y creatividad de la música latina a Las Vegas”, expresó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “La ciudad ha recibido a los Latin GRAMMYs® a lo largo de los años, y esperamos vivir otra gran semana celebrando la música latina y a sus creadores”.

Cómo será la ceremonia de los Latin Grammy 2025

La ceremonia principal tendrá una duración de tres horas y será producida por TelevisaUnivision, la empresa líder en contenidos en español. La transmisión comenzará a las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Central), con una antesala de una hora a partir de las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Central). “Como el hogar de la música latina, estamos emocionados de presentar una cobertura sin precedentes de esta entrega a nuestra audiencia”, señaló Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group.

En paralelo, se desarrollarán una serie de eventos especiales que conforman la Semana Latin GRAMMY®, entre ellos: Ceremonia de los Premios Especiales, Leading Ladies of Entertainment, Latin GRAMMY En Las Escuelas, Recepción de Nominados, Best New Artist Showcase, Gala de la Persona del Año y la Premiere.

Cuándo se conocerán los nominados a los Latin Grammy 2025

La lista de nominados será revelada el miércoles 17 de septiembre a través de las redes sociales oficiales de La Academia Latina. Antes de eso, la primera ronda de votación se realizará entre el 28 de julio y el 8 de agosto, mientras que la votación final se llevará a cabo del 1 al 13 de octubre. Con su regreso a Las Vegas, los Latin GRAMMY® se preparan para una nueva edición que promete rendir homenaje a lo mejor de la música en español, destacar el talento emergente y celebrar la diversidad sonora del continente.

Las categorías más importantes de los premios Grammy

Álbum del año: el premio se le otorga al intérprete y al equipo de producción del álbum que fue lanzado. En caso de que el álbum cuente con la colaboración de vocalistas, también recibirán el reconocimiento.

el premio se le otorga al intérprete y al equipo de producción del álbum que fue lanzado. En caso de que el álbum cuente con la colaboración de vocalistas, también recibirán el reconocimiento. Grabación del año : el premio se le otorga al intérprete y al equipo de producción del tema.

: el premio se le otorga al intérprete y al equipo de producción del tema. Canción del año: el premio se le otorga al intérprete y al compositor del tema.

el premio se le otorga al intérprete y al compositor del tema. Artista nuevo: el premio se le otorga al artista revelación del año.

Un dato curioso a tener en cuenta, y para no prestar a la confusión, es que a partir del surgimiento de los premios Grammy fueron creados los Latin Grammy, cuyos galardones los entrega la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. En el año 2000 se produjo la primera edición, que generalmente se lleva a cabo en la tercera semana de noviembre.

Sin lugar a dudas, los premios Grammy tienen una mayor preponderancia en la industria musical porque alcanza a miles y miles de artistas de todo el planeta, por lo que resulta mucho más difícil poder destacarse y quedarse con el tan ansiado premio. Debido a esta razón, vale recordar aún más a todos los argentinos que lograron resaltar.