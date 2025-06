La Sole habló sobre un importante día para el folklore argentino.

Soledad Pastorutti es una de las folkloristas más relevantes del panorama musical argentino desde hace décadas. De ese modo, un reciente posteo de la intérprete de canciones como Tren del Cielo y El Bahiano por una importante efemérides causó furor.

La arequitense se refirió al Día del Folklorista que tuvo lugar el pasado 29 de mayo, en homenaje a un santiagueño pionero en ese género musical: Andrés Avelino Chazarreta. La Sole compartió en una de sus publicaciones de Instagram un video en el que se la ve cantando una zamba y les dedicó unas sentidas palabras a sus fans en su día.

"Esta zambita linda. para terminar el día celebrando. Feliz Día Nacional del Folklorista! El próximo 12 de octubre nos volvemos a encontrar en el Teatro Gran Rex... camino a los 30... para brindar juntos! Entradas disponibles en tuentrada.com", escribió Pastorutti en el pie de foto de un video que la muestra mientras interpreta el clásico Criollita Santiagueña.

La felicidad de La Sole tras sus shows en el Gran Rex

"Que lindo público tengo! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad en sus redes. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

La Sole emocionó a todo el folklore por sus palabras a su difunta abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, qué injusta se me hace esta despedida… cómo no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole tras la partid de su abuela materna. Y cerró: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

Todo sobre FAlklore, el ciclo de Mex Urtizberea

"Nació ¡FAlklore! Se estrena el 20 de junio a las 13h, Día de la Bandera, en el canal de YouTube. ¡FAlklore! es una tertulia hermana de ¡FA!, pero con luz propia. Se levanta más temprano, le gusta el día, el mate que gira, el vino que arranca, las palabras que se reparten y las guitarras que andan sin apuro”, comienza el pie de foto del posteo del artista.