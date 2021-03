La cantante británica Sarah Harding anunció que sufre un cáncer terminal.

La cantante británica Sarah Harding, de 39 años y quien fuera integrante del popular quinteto femenino pop Girls Aloud, arriesgó que debido a que padece un cáncer de pecho que se le ha extendido a la columna vertebral produciéndole una metástasis, probablemente no vivirá hasta la próxima Navidad a causa de esa enfermedad. El mundo de la música recibió la noticia en shock.

En una entrevista al diario londinense The Times, la vocalista que conformó el conjunto surgido del reality show Popstars y logró sostenerse entre 2002 y 2013, dijo: "No quiero un pronóstico exacto. No sé por qué alguien lo querría. La comodidad y no tener dolores en la medida de lo posible es lo que para mí ahora es importante".

La artista que tras la disolución de la banda inició un camino solista e incursionó en la actuación tomando parte en media docena de filmes, señaló que ahora está intentando "vivir y disfrutar cada segundo" de su vida, "sin importar lo larga que vaya a ser". Sarah Harding reconoce que el diagnóstico de su cáncer fue tardío por culpa de la pandemia, ya que prefirió ignorar un doloroso bulto que se notó en el pecho y automedicarse antes de acudir el médico.

El calvario en torno a la salud de Harding está plasmado en el libro de memorias Hear Me Out que publica hoy el citado diario. Además, manifestó que se niega a someterse a radioterapia para no perder el pelo: "No quiero sentir que tengo que pasar el tiempo que me queda escondida".

"Estoy tratando de vivir y disfrutar cada segundo de mi vida, por mucho que sea. Creo que lo que realmente me gustaría hacer es ver a todos, a todos mis amigos, todos juntos. Una última vez... una forma de decir gracias y adiós", se sinceró Sarah Harding en sus memorias.

"No puedo reescribir la historia; todo lo que puedo hacer es ser honesto y llevar mi corazón en la manga. Realmente es la única forma que conozco. Quiero mostrarle a la gente mi verdadero yo. O quizás recordárselo. Porque, en algún lugar, entre los clubes nocturnos, los vestidos y peinados, los grandes éxitos de las listas y el glamour de ser una estrella del pop, la otra Sarah Harding se perdió por completo. Ella es la que ha sido olvidada. Y todo lo que quiero es que la escuches", escribió la artista en su Instagram, para promocionar el lanzamiento de su libro, el 18 de marzo.