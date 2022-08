La banda tributo a Queen argentina que fue avalada por Brian May

Se trata de Master Stroke, un grupo musical que sin disfraces y con arreglos propios agotan teatros y homenajean con respeto a la banda liderada por Freddy Mercury.

El fenómeno de Queen sigue latente y hay una banda argentina que se encarga de inmortalizar sus canciones de forma respetuosa y profesional. No lo digo yo, sino que el propio Brian May, guitarista y fundador de Queen, les dio el visto bueno en más de una oportunidad.

Se trata de Master Stroke, el grupo musical argentino integrado por Ema Caradoso (voz), Brian Morua (guitarra), Manuel Olveira (bajo), Agustín Albertini (batería) y Alberto Ludueña (teclados). Comenzaron jugando, subiendo covers a YouTube y, al dimensionar el buen recibimiento del público, tomaron la decisión de formar una banda. Hoy agotan teatros en varios puntos del país e incluso ya tienen sus propios fanáticos, con quienes comparten esta misma pasión por la banda británica.

"Creemos que la gente nos viene a ver porque recreamos el mundo de Queen, sin disfraces ni nada, y les generamos sensaciones, emociones y nostalgia. Hacemos que la gente sea parte del show y tratamos que sea una fiesta para todos", opinó Caradoso a este medio y afirmó que en nuestro país existe un fantisimo apasionado hacia la banda liderada por Freddy Mercury, intensificado por su visita a Argentina en 1981 (cuando tocaron en el Estadio Vélez Sarsfield en CABA y en el Estadio José María Minella en Mar del Plata) y en 2018, con el éxito de la película "Bohemian Rhapsody" dirigida por dirigida por Bryan Singer y Dexter Fletcher.

El aval de Brian May: el día que se les cumplió el sueño

Los músicos de Master Stroke ya tienen el aval definitivo por parte de Brian May, guitarrista, compositor y fundador de Queen. Su primera interacción con May fue en agosto de 2016, cuando él compartió en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook la versión de Lily Of The Valley interpretada por la banda argentina. De este modo, se volvieron conocidos entre todos los fans en diferentes partes del mundo.

Años más tarde, en 2021, May publicó en su cuenta de Instagram una emotiva dedicatoria para Master Stroke, en donde llenó de elogios a su cover del hit, Don’t Stop Me Now. "Me da escalofríos. Increíblemente hermosas armonías vocales y armonías de guitarra, algunos acordes en los que no hubiéramos pensado. Y una calidad realmente excelente en la voz principal. Se suma a un arreglo que es NUEVO y extrañamente fascinante para mí. Respetos!!!", escribió May y, como frutillita del postre, agregó: "Para mí, este es el tipo de tributo más grande, y estoy seguro de que Freddie también estaría muy contento ... ¡¡¡Mírenlo!!!".

“Siempre subo videos de covers de guitarra de él con la ilusión de que lo vea y me cae una notificación mientras boludeo con el celular: un me gusta de Brian May. Después un comentario y por último, me siguió. Mi máximo ídolo me vio tocando la guitarra y le gustó, no tengo palabras”, contó Brian Morua, guitarrista y tocayo de May a este medio.