Jorge Rojas hizo un posteo en sus redes sobre lo vivido.

Jorge Rojas es uno de los cantantes del folklore más emblemáticos y reconocidos de Argentina y por eso suele ser considerado para formar parte de la grilla de eventos musicales a lo largo y ancho del país. Así se dio en un reciente festival con fines solidarios del que el músico fue parte, sobre el que se pronunció en un posteo de redes.

El intérprete de hits como No Saber de Ti y La Yapa es conocido por su costado benéfico, ya que suele involucrarse en causas sociales para brindar ayuda a gente que lo necesita. Por eso no dudó en decir que sí a esta propuesta: "Gracias al Festival Morillo Canta por los Niños por invitarnos a compartir con ustedes una vez más!", escribió en primer lugar.

"Pasamos una noche hermosa de música y encuentros con grandes amigos cantores! Que la causa solidaria que llevan adelante siga creciendo y que el camino nos vuelva a encontrar pronto! Felicitaciones querido Christian Herrera y a todo su equipo!", concluyó su descargo el músico de folklore, extasiado de alegría por haber sido parte del evento solidario. Por su parte, muchos usuarios le dejaron comentarios de admiración que rezaron: "Que nunca dejes de ser un ser de luz, cómo lo has hecho hasta ahora. A seguir brillando con tu canto Jorge" y "Maravilloso!! Cómo siempre! Haciendo lo mejor que hacés, cantar".

El posteo del festival por la visita de Jorge Rojas

"Entre chacareras, zambas y canciones, el público vivió una noche memorable. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Jorge Rojas cantó junto a Christian Herrera No saber de ti”, comienza el pie de foto de la publicación. "Jorge felicitó a Christian por su talento, el esfuerzo de organizar esta hermosa fiesta y expresó su alegría de estar en Morillo. Christian le respondió con emoción, agradeciéndole por haberle mostrado el camino junto a Oscar Palavecino, y le dijo: 'Soy tu legado'. Momentos únicos en una noche inolvidable", concluye en posteo hecho por el Instagram del festival, Rojas y Herrera. En la sección de comentarios, muchos de los fans dejaron sus mensajes de admiración; entre ellos se destacaron: "Hermoso verte. Espero verte para Güemes! Por Salta" y "Sos un grande no hay nadie igual no cambies nunca".

Jorge Rojas.

El nuevo video de Jorge Rojas en YouTube

Jorge Rojas se dejó ver en contextos de trabajo y reveló las charlas que suele tener con sus músicas a la hora de idear un show y penar las variantes artísticas para el mismo. "Y cuando termina este final es donde yo saludo y después esperamos el bis y ahí vamos a largar. Cada uno de los instrumentos van a estar microfoneados así que tengan en cuenta eso. Nosotros estábamos pensado en sumar dos pequeños monitores para que tengamos referencia de la banda", pronunció Rojas ante la mirada atenta de los músicos. Y cerró: "La orquesta tiene que se runa sola: eso es lo que esperamos todos para poder hacer esta unión de la música popular".