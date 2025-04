Fito Paéz habló de un ícono del folklore y sorprendió con su revelación: "Apasionada"

Fito Páez le dedicó un profundo mensaje a una colega.

Fito Páez compartió en sus redes sociales un sentido descargo por el cumpleaños de un ícono del folklore y contó cómo es su relación con su colega. El intérprete de canciones como Mariposa Tecknicolor, Un Vestido y un Amor y Salir al Sol compartió fotos junto a este emblema en su publicación y muchos de sus fans dejaron sus comentarios de admiración.

Liliana Herrero es la artista que cumple años este 22 de abril, una de las voces más importante del folklore argentino por sus décadas de trayectoria y su compromiso musical y social. "Según pasan los años. Mi amiga Liliana Herrero, mi hermana, mi madre, mi hija mi todo junto enredado en esta, nuestra vida. Aprendí tanto de esta maravillosa mujer. Apasionada, artista única, ser humano complejo de alta sensibilidad", comenzó Fito.

"Rara avis de la cultura argentina y referente mundial de la música universal. Uno de los orgullos de mi vida fue sacarte de la cocina de tu casa de calle Corrientes en Rosario en los años 80 y hoy verte convertida en una diosa del Olimpo de los Corazones Solitarios", continuó su descargo el músico de rock. Y cerró: "Te amo Liliana Herrero. Siempre distinta, siempre la misma. Siempre Liliana! Feliz cumpleaños amada mía!".

El descargo de Fito Páez por la brutal represión del gobierno de Milei y Bullrich

"Nunca imaginé una violencia institucional de esta naturaleza en un ámbito democrático. La dirigencia política entera debe replantear a cielo abierto, a la luz de todos los argentinos y argentinas cómo se llegó a una situación como esta. Nadie puede atravesar el paso del tiempo y ser feliz ni siquiera el día de su cumpleaños en medio de esta desolación demencial, de esta intemperie que abarca a toda la nación", dijo Fito Páez.

En ese descargo, el músico santafesino aludió al lanzamiento de su nuevo proyecto y soltó: "Gracias por los llamados, los mensajes, la entrega de amor que me prodigaron el día de hoy. Ya llega Novela. Ojalá les sea un álbum indispensable como lo es para mí. Que traiga luz, belleza y esperanza y lucidez a la tribu en estos momentos tan aciagos. Los amo fuerte".

La despedida de Fito Páez a un colega en las redes sociales

"Se nos fue Alfredito Olivieri. Siempre riendo, siempre buscando, siempre inyectando positividad", empezó por escribir el músico con una foto junto al productor. En este marco, continuó: "Un hombre de la cultura rock. Protagonista de la noche porteña en los agitados 90’. Aquel texto confesional sobre aquellos años es un texto impostergable. Honesto, seco y divertido".

Sorpresa en el rock por lo que contó Fabi Cantilo

"Estoy viviendo una situación de mierda. Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelotas. Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa", comenzó su duro descargo la cantante.