Fabi Cantilo reveló que volvió a involucrarse con una disciplina artística.

Fabiana Cantillo compartió en sus redes sociales un posteo en alusión a una nueva asignatura que comenzó recientemente, lejos de la música. Si bien la materia en la que incursionó la cantante está vinculada al arte, muchos desconocían esta faceta de la famosa rockera argentina.

"Empecé escultura de nuevo", escribió la intérprete de hits como Mi Enfermedad, Fue Amor y Mary Poppins y el Deshollinador en referencia a la disciplina artística en la que se sumergió. En la imagen compartida por Cantilo en una de sus historias de Instagram, se puede ver una escultura en proceso con la forma de una sirena recostada.

El amor de Fabiana Cantilo por las artes visuales no son novedad: su padre, Gabriel Cantilo, fue un reconocido escultor y ceramista argentino. De esa manera, el vínculo de la cantante con este tipo de expresiones artísticas data desde su nacimiento, al igual que su amor por la música, disciplina que no abandonó en absoluto ya que está en medio de presentaciones musicales actualmente.

En el año 2017, Fabiana Cantilo publicó, orgullosa, un posteo en su cuenta oficial de Facebook en alusión al taller de arte de su padre, que continuaba en funcionamiento: "Este es el taller de mi papá, que sigue funcionando, por el amor de sus alumnos, y por la fuerza que le puso (estando a su lado) y ahora, en su amarga ausencia, Violeta Dengler, su amada esposa. Los invito a conocer el lugar, dónde desde mis 18 años, trabaje e hice muchas de mis obras. Al lado de mi talentoso padre".

El posteo de Fabi Cantilo.

El drama de Fabiana Cantilo

"Estoy viviendo una situación de mier... Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa", comenzó su duro descargo la cantante en 2024. Y sumó: "La Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender. Lo digo para todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento... yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras".

Cantilo contó lo que le significó ser un ícono de la música y aseguró que esta persona cree tener una relación con ella cuando no es así. "Tengo que recurrir a este medio, que son ustedes. Yo elijo ser una persona pública, razón por la cual, vienen estas personas. Hace 10 años que este señor viene a mi casa y me da regalos... Tiene como una idea en la cabeza de que tiene una relación conmigo, pero no sucede eso", sostuvo. Y cerró: "Ayer estuvo sacando fotos de mi casa, no respeta la perimetral. Entonces, señores, las cosas no están bien. No puede haber tanta lentitud. En mi caso, yo me la banco. En realidad, me da muchísima angustia pero sigo adelante", expresó. Tengo que aprender de esto, pero también entiendo que es hora de que no me rompan más las pelo...y poder vivir en mi casa en paz, como queremos todas las mujeres. Que no nos acosen, no nos abusen, no nos violen ni nos toquen".