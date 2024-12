Erlend Øye y La Comitiva: una fiesta íntima íntima en el Vorterix

Erlend Øye y La Comitiva: una fiesta íntima en Vorterix.

Erleng Øye regresó a la Argentina con su último proyecto musical: La Comitiva. El grupo, que se creó hace ya seis años en Siracusa, Italia, armó una fiesta íntima en el Teatro Vorterix.

Los sicilianos Marco Castello, Luigi Orofino y Stefano Ortisi son los compañeros del músico noruego, que con esta agrupación hace gala de su versatilidad musical. Tras consagrarse en el mundo indie cono el duo Kings of Convenience y hacer bailar al ritmo del pop con la banda The Whitest Boy Alive, Øye y compañía incursionaron en la clásica música del Mediterráneo con aportes latinos.

Así fue nació la canción Altiplano, una de las canciones del disco que La Comitiva lanzó este año. Ese tema obviamente formó parte del setlist, que, además del resto del álbum, incluyó canciones de Erleng como solista (La prima estate), de Orofino (Amsterdam), de Costello (Beddu). También algunos covers muy celebrados por el público, como el bolero Se Te Olvida (La Mentira).

Una guitarra y un bajo acústicos, un ukulele y cavaquinho bastaron para armar una fiesta de dos horas para las más de 1000 personas. Una celebración dominical que implicó la invitación a subirse al escenario a 10 chicas del público y que terminó con Øye saltando en el medio de los fans.

En los bises, La Comitiva armó un formato acústico con una ronda alrededor del micrófono y también fue el momento de las invitadas. La primera fue Zoe Gottuso, que a dúo con Erleng, cantó por primera vez la canción que compusieron durante un viaje por Cabo Polonio. Luego, fue el turno de la otra invitada de la noche: Mel Muñiz que cantó su canción Vals para ella.

A continuación, interpretaron el clásico de la película Butch Cassidy y Sundance Kid, Raindrops Keep Fallin' on My Head. Y finalmente, para dejar en claro su vínculo con nuestras tierras, cerraron con una himno latinoamericano: Sabor a mí.

Entradas Jorja Smith en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Jorja Smith regresa a la Argentina para presentar su segundo álbum "Falling or Flying” y deleitar a sus fans en lo que se espera sea uno de los shows más increíbles del 2025. Cómo comprar las entradas, cuándo toca y todo lo que tenés que saber para poder ser parte de una noche única.

La cantante y compositora británica tocará en el país por segunda vez tras su debut en 2019, en el marco de su esperada gira mundial con su álbum estrenado en 2023. Falling or Flying tiene su mezcla distintiva de soul, R&B y pop, pero además logró recorrer un nuevo camino creativo.

Con su cautivadora voz, Smith causó un gran revuelo en la industria musical desde su debut con el sencillo "Blue Lights". Este trabajo temprano marcó el tono de su música, caracterizada por la profundidad emocional y la conciencia social. Su primer EP, "Project 11", lanzado a fines de 2016, mostró una gran versatilidad y destreza narrativas

En 2018, su álbum debut "Lost & Found" solidificó su estatus como estrella en ascenso. El álbum, que incluye éxitos como "Teenage Fantasy" y "Where Did I Go?", recibió elogios de la crítica por su madurez y sonido cohesivo. Fue nominado al prestigioso Mercury Prize y le valió el Brit Critics' Choice Award. Así, Smith logró posicionarse como una de las más dominantes entre las muchas voces británicas en la música actual. Y es que ese tono de intensidad y urgencia que tiene Smith, muy pocos pueden igualarlo.

Las colaboraciones de Jorja resaltan aún más su versatilidad y expanden su universo creativo. Prestó su voz a la sensual canción "Tyrant" de Kali Uchis, mezclando sus estilos únicos a la perfección. Su colaboración con Stormzy en "Let Me Down" mostró su capacidad para crear canciones emotivas y baladas poderosas. Además, trabajó junto a Kendrick Lamar en la banda sonora de "Black Panther" y Burna Boy en "Gum Body", aportando su toque conmovedor a sus sonidos distintivos. Más recientemente, se trabajó con Drake en "Get It Together" y Childish Gambino en "Feels Like Summer", donde pudo demostrar su capacidad para adaptarse y prosperar en diversos paisajes musicales.

En 2023, Smith lanzó su segundo álbum, "Falling or Flying". Un disco sonoramente robusto, a veces elegante y brillante R&B, en otras ocasiones intenso y crudo alternativo, pero sobre todo, un disco en el que la artista entró en un nuevo capítulo creativo. Tras su lanzamiento en septiembre de 2023, el álbum se convirtió rápidamente en uno de los discos más aclamados por la crítica de ese año, lo que le valió una nominación a los premios BRIT en la categoría "Mejor R&B" en la ceremonia de 2024.

Jorja Smith en Argentina 2025: cuándo toca y a dónde comprar las entradas

La cantante británica regresa a la Argentina el 6 de noviembre de 2025 a las 19hs para pisar fuerte el escenario del C Art Media (av Corrientes 6271). La entradas están disponibles en la página oficial de Passaline y su precio es de $90.000. Quienes sean clientes de Galicia Visa pueden aprovechar y financiar en 6 cuotas sin interés.