Entre sueños y escenarios: Juli Obregón, la nueva cara del pop argentino.

Juli Obregón, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional, vuelve a sorprender con Igual, su más reciente colaboración junto a Verónica Terrés, la revelación del pop español. Con tan solo 21 años, Juli acumula millones de reproducciones y fue reconocida con el prestigioso Premio Ibera a Mejor Artista. Esta nueva canción, inspirada en los sonidos nostálgicos de los años ochenta, combina sensibilidad y ritmo en un homenaje a un amor que no pudo ser. La química artística entre Juli y Verónica traspasa la música, dando lugar a un tema que invita a bailar mientras deja espacio para la reflexión emocional.

En diálogo con El Destape, Juli reveló el proceso creativo detrás de Igual, su conexión con Verónica Terrés y el crecimiento imparable que tuvo desde sus primeros pasos en la música a los cuatro años. Desde sus inicios en Corrientes hasta convertirse en una figura influyente con más de 250.000 seguidores, Juli comparte cómo construye su carrera integrando canto, instrumentos, danza y actuación.

Desde tu primera presentación en vivo a los 6 años hasta ganar el Premio Ibera a Mejor Artista, tu camino fue impresionante. ¿Qué momentos sentís que marcaron un antes y un después en tu carrera?

- Yo creo que de los momentos que más marcaron un antes y un después en mi carrera, el primero fue cuando empecé a tener muchos seguidores en Instagram. Comencé a subir muchos covers y ahí la gente fue conociéndome más y empezaron a seguirme y reaccionar muy bien a lo que hacía. Y otro momento importante fue cuando conocí a Eduardo Basagana, mi productor. Con él empecé a pensar que todo eso que soñaba ahora se podría hacer realidad.

Igual es una canción que habla de un amor que no fue, con una carga emocional muy profunda. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta colaboración con Verónica Terrés y qué te inspiró personalmente de la historia?

- Al comienzo cuando escuché la canción no sabía que se trataba de una historia en donde una de las partes de la relación moría. Yo escribí mi parte más pensando en una historia donde se separaban por quizás una falta de amor, hasta que hablé con Vero y ahí pude entender lo que ella de verdad quería contar.

Sos una artista integral: cantás, tocás instrumentos, bailás, actuás... ¿Cómo lográs equilibrar y potenciar todas esas facetas en cada show o producción?

- Para los shows siempre hay mucho ensayo atrás. Canté y toqué instrumentos toda mi vida, pero bailar y actuar es algo mucho más nuevo para mi, así que eso lo tengo que ensayar mil veces para así poder dar un buen show.

Con más de 20 millones de reproducciones y una comunidad enorme de seguidores, ¿cómo vivís el vínculo con tu público y qué te gustaría que se lleven quienes te descubren por primera vez?

- Siento que tenemos un vínculo muy lindo. Siempre recibo mucho apoyo de toda la gente que me sigue, así que estoy muy agradecida por todo ese amor que me brindan. Para los que me verán por primera vez, me encantaría que puedan conectar con mis canciones y que me conozcan tal cual soy. También decirles que crean en sus sueños y trabajen duro por ellos porque todo se puede lograr.