Emoción en el folklore por el anuncio de Jorge Rojas: "No me quiero ir" El ex integrante de Los Nocheros Jorge Rojas publicó un anuncio que emocionó a sus miles de seguidores en las redes.

01 de julio, 2025 | 17.40 Emoción en el folklore por el anuncio de Jorge Rojas: "No me quiero ir". Jorge Rojas, reconocido folklorista y ex integrante de Los Nocheros, hizo un emotivo anuncio en redes sociales por su gira de 20 años de trayectoria. Las palabras del cantor ante sus fanáticos y el adelanto que despertó alegría en la música popular. A través de su cuenta de Instagram Jorge Rojas compartió un video con una de sus últimas presentaciones y sostuvo: "No Me Quiero Ir, forma parte de mi último disco, Voy a Abrir Mi Corazón y del repertorio de la #JRGira20Años. Se acercan nuevas fechas en muchos teatros del país. A dónde nos vemos?". El cantor se encuentra promocionando su gira 20° aniversario y sus últimas publicaciones en las redes sociales son postales de sus encuentros con su auditorio y adelantos de las próximas fechas que lo tendrán arriba de los escenarios. "¡Santa Rosa, La Pampa! Estos 20 años se celebran con ustedes también, así que prepárense para compartir una gran noche juntos!", publicó Jorge Rojas revelando que el próximo viernes 1 de agosto dará un show en el Paradiso Cinema y Teatro. Con la misma euforia alegre que lo caracteriza anunció una fecha en San Luis para el viernes 29 y sábado 30 de ese mes en el Cine Teatro regional. Por otro lado, Jorge Rojas también dirá presente en Santa Fe, donde el cantor se comunicó con sus seguidores anunciando una imperdible cita con el folklore: "Rosario!! Aquí un anuncio muy especial para hacerles y que nos da mucha felicidad: Agregamos una nueva fecha!! A nuestro encuentro de junio, sumamos otro en septiembre!". El show será el viernes 5 de septiembre del 2025, en el teatro El Círculo. Cuándo son los nuevos shows de Jorge Rojas en Buenos Aires Finalmente, Jorge Rojas confirmó que volverá a Buenos Aires el 24 y 25 de octubre para dar su concierto en el Teatro Gran Rex. "Llegaremos con nuestra #JRGira20años con dos noches en la que cantaremos y nos emocionaremos celebrando todos estos años juntos!!", convocó.

