EMMA, el disco de Científicos del Palo influenciado por Larralde que tocará en Roxy: "Este año se abre otro horizonte"

Científicos del Palo tocará en el Teatro Roxy el 7 y 8 de marzo.

Científicos del Palo vuelve a territorio porteño y se presentará en el Teatro Roxy el próximo viernes 7 y sábado 8 de marzo, cuyas entradas se pueden adquirir a través de All Access y tienen un costo de $16.000. La banda marplatense liderada por Pepo San Martín viene de cerrar el 2024 con dos recitales agotados en el Teatro Flores y no solo palpitó lo que van a ser los próximos compromisos con la música en Capital Federal, sino también anunció un horizonte distinto del grupo de cara al transcurso del 2025. "No sabía que pasaba eso con nosotros", expresó sobre el furor que generó su seguidilla de eventos el año anterior.

En diálogo con El Destape, Pepo San Martín detalló cómo fue el 2024 para Científicos del Palo atravesados por una importante seguidilla de shows que le sirvió para encarar el 2025 con otro semblante. "Tuvimos un 2024 inauditamente feliz, ni lo esperaba porque después de pandemia mis ganas de tocar disminuyeron bastante y estaba más abocado casi a tocar solo, suponía que era como una etapa", expresó el artista, dejando en claro que a pesar de eso "nunca estuvo en duda la continuidad de nada".

Uno de los quiebres del 2024 fue anunciar una serie de recitales para repasar el disco La Histeria Argentina, uno de sus más memorables, con entradas agotadas. "En esa senda dije 'vamos a ver si esto es un nuevo escenario'", indicó. Es por eso que para sus próximos shows. van a tocar otro álbum entero: se trata de EMMA (El Maravilloso Mundo Animal) en el marco del 10° aniversario de su lanzamiento. "Disfruté mucho hacer un show de un disco en el orden en que fue grabado. Si bien se pierden un montón de sorpresas, a la vez no está mal que la gente sepa lo que va a pasar. Y te deja una segunda mitad para tocar todos tus temas de todas tus épocas y podés condensar hits. Los discos están pensados para ser consumidos como una historia y en los shows sucede igual porque ya está balanceado", explicó.

La banda prepara el 2025 con otro semblante tras el efusivo cierre del 2024 en el Teatro Flors.

Pepo destacó la presencia de Manuel Cena en la batería, ya que el músico se sumó hace poco tiempo y la idea es afianzar la solidez del grupo que no venía teniendo un baterista fijo. "Influye mucho el baterista en una banda. Depende mucho de cuanta información arroje, cuán sólido sea... podés ser buen baterista o buen músico de muchas maneras. Y él es muy sólido, entonces eso te da una tranquilidad espectacular al momento de saber que no te preocupás de eso y con poco ensayo se arma", consideró. Además, destacó el trabajo codo a codo con Carlos "Popete" Andere, su bajista, amigo e integrante de la banda desde los inicios: "Sabes lo que es tener un proyecto con alguien por 20 años… Es mucho tiempo y hemos cruzado toda barrera de juzgamiento del otro. Para mí, sin Carlos no hay Científicos. Incluso para la gente sería inviable".

De cara al transcurso del año, el guitarrista y cantante expuso que Científicos del Palo se encuentra "en un momento espectacular" porque "hay ganas de hacer cosas". Dos compromisos a profundizar serán la publicación -o no- de un nuevo disco y seguir acumulando recitales con la intención de hacer "algo grande" en diciembre, tal como sucedió a fines de 2024 con los dos Teatro Flores agotados y la presencia de nada menos que "Gabi" Pedernera, baterista de Eruca Sativa, quienes se conocen desde el año 2010 y se preparó especialmente para tocar con ellos. "Es realmente increíble ese chico. No me acordaba que lo quería tanto, era hermoso llegar, estar de gira... bajaba y estaba él. Muy amoroso, hablando bien de las canciones y siendo muy gracioso. Fue todo ganancia, no hubo un solo momento que no la haya pasado bien", sostuvo.

La historia detrás de EMMA, el disco que Científicos del Palo va a tocar en Roxy

EMMA (El Maravilloso Mundo Animal) es el quinto álbum de estudio de Científicos del Palo lanzado en 2015 y hace referencia a su hija Emma. Sin embargo, tiene una historia detrás que se remonta a hace varios años. "El disco es un homenaje a Herencia para un hijo gaucho de José Larralde. Es un disco que me dio mi abuelo, me lo dio en cassette, y la verdad que le fallé porque nunca lo escuché. Lo guardé muchos años pero no lo reproduje hasta el 2014", introdujo.

"Fue un homenaje a mi abuelo diciéndole 'perdón, me tardé unos 20 años pero lo hice'. Y me gustó tanto que dije 'voy a hacer algo así para mi hija'. Entonces ahí empecé a componer, ya veníamos de un disco conceptual y dije 'vamos a hacer otro'. Me pareció que estaba bueno que cada tema hablara de un tema de la vida, no lo quise hace tan explícito, pero yo sé de qué hablo", precisó Pepo. "Fue como una guía para la adaptación del universo, mi hija en ese momento tenía 3 años. Se ve que el mundo me parece un poco más oscuro o por el cagazo de padre de su adaptación al mundo que terminó siendo una música más pesada, no de metal, sino de densa", agregó.

Qué opina de la influencia que tiene sus letras en el público de Científicos del Palo

Sin dudas que en la actualidad hay muchos artistas que vienen manifestándose en el marco de la complicada situación económica, política y social producto de las medidas del gobierno de Javier Milei. A lo largo de su trayectoria, Científicos del Palo se caracterizó por tener letras que hablen de una coyuntura, y en este contexto, el músico expuso qué piensa respecto al fervor de la gente que siente una influencia no solo en lo que dicen las canciones, sino en lo que puede llegar a decir un artista

"A mi me nació hablar de coyuntura, de cómo veo las cosas o quién me parece un hijo de puta o un enemigo del pueblo. Pero también quiero hacer otra cosa. Me empezó a romper un poco los huevos la ansiedad de la gente que digan que no estás opinando de nada. Sino te volvés un títere", resaltó. "Venís a un show nuestro pero no es que te ganaste un ticket dorado de Willy Wonca, no podés elegir, no me podés decir lo que tengo que hacer porque es muy difícil satisfacer a todos", sumó.

Sin embargo, dejó en claro que sus shows son "una especie de refugio, tampoco me voy a hacer el boludo y me voy a bajar de lo que produce nuestra obra". Y profundizó: "Sí recordarle a la gente que somos una banda, las canciones tienen que estar buenas. Cuando la gente empieza a ser más importante que el fenómeno al que está asistiendo es confuso".

En última instancia, no escapó a la situación actual atravesada por el gobierno de Milei. "Es evidente que estamos en presencia de algo que es más de lo mismo con algún firulete lamentablemente peor. Esto ya no tiene sentido directamente. Un presidente que dice 'mogólico', decirnos 'zurdos de mierda van a correr' a todos los que no piensan como él... me parece que se quebró todo tipo de lógica y es tan irracional que no tiene forma de combatirlo, solo queda, en el caso que exista, una vía racional y legal. Voy a seguir opinando, me gusta hablar, no me siento de ninguna manera capacitado para representar a nadie, pero desde el rol de ciudadano", señaló.