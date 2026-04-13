El tierno mensaje de un músico al Chaqueño Palavecino por lo que hicieron en un escenario: "Qué lindo"

El Chaqueño Palavecino recibió a un colega en un escenario salteño.

El Chaqueño Palavecino protagonizó uno de los momentos más destacados del Festival Nacional del Gaucho, celebrado en la localidad salteña de Las Lajitas, donde reafirmó su histórico liderazgo en los escenarios del norte argentino. La noche cobró una mística especial cuando subió al escenario a Angelo Aranda, un artista formoseño que se mostró agradecido con su colega.

"Gracias querido cantor por invitarme a tu show, mucho respeto y admiración por su voz y su legado", escribió el joven folklorista en un comentario que le dejó a Palavecino en las redes. Por su parte, la voz de La Ley y la Trampa había escrito: "¡Qué lindo se puso anoche en Las Lajitas! Un gustazo volver al Festival Nacional del Gaucho y ver a tanta gente linda disfrutando. ¡Gracias por el aguante y por cantar conmigo hasta el final!".

Ante una multitud que colmó el predio para celebrar las tradiciones criollas, el ídolo salteño desplegó su habitual energía, convirtiendo la jornada en una verdadera fiesta popular que rindió tributo a las costumbres del campo y la música de raíz. Este encuentro generacional permitió que ambos artistas fusionaran sus estilos en una interpretación que celebró la hermandad entre las provincias del Chaco Salteño y Formosa.

La invitación fue recibida con gran entusiasmo por el público, que valoró el gesto de Palavecino de dar espacio a las nuevas figuras que mantienen vigente el género. La repercusión en las plataformas digitales no se hizo esperar, celebrando la unión de estos artistas en favor de la cultura nacional.

Ángelo Aranda.

El Chaqueño Palavecino fue protagonista en otro festival salteño

El músico encabezó la tercera edición del Festival Chango Nieto en el Parque del Bicentenario, Salta. El evento se realizó como un homenaje a la trayectoria de Nieto y contó con una concurrencia masiva. La jornada fue de acceso libre y gratuito.

La programación incluyó las actuaciones de Facundo Toro, Canto 4 y Paola Arias, quienes acompañaron la presentación central del artista salteño. El encuentro se consolidó como una fecha destacada en la agenda cultural de la provincia y un espacio de referencia para la música de raíz regional.