El balance de fin de año de "La Sole".

Soledad Pastorutti siempre marca tendencia en el folklore por pertenecer a una camada de artistas que no temen en mostrar su intimidad y un costado suyo más allá de lo profesional. Y en las últimas horas la cantante se despachó en sus redes sociales con una confesión que revolucionó a la música.

A través de su cuenta de Instagram, "La Sole" hizo un balance del año que se fue y a pocos días de haber sufrido la muerte de su abuela Valeria, escribió: "La vida es más corta de lo que uno cree, los años pasan volando y no hay otra forma de justificar nuestra presencia en este mundo si no nos sentimos libres y valientes, entregándonos así a cada instante a la vida. Tengo muchos dolores y cicatrices, me quejo y me enojo, me levanto, río, canto y, aunque no soy muy buena moviendo el cuerpo, también bailo…".

"El 2024 me dejó muy agotada, pero no puedo quedarme con eso. Han pasado cosas hermosas, las revivo en estas imágenes y las pongo nuevamente en valor, porque es necesario revisar y agradecer!!!", agregó, en su mensaje agridulce.

Pero sobre el final, la cantante, que también fue jurado de ciclos como La Voz Argentina (Telefe), sostuvo: "Me deseo y les deseo para el año próximo la capacidad de transformarlo todo, de volverlo bello, de aceptarnos y amarnos con lo bueno y con lo malo. Que nadie es perfecto, y lo importante es intentarlo siempre!!! Miremos para atrás sin arrepentirnos, vamos nuevamente juntos a tomar envión… Saltemos a un 2025 más sabios y volvamos música todo lo que nos rodea!!!".

Por estos días, la cantante compartió una postal de sus vacaciones familiares en sus redes. "Río, río, mío, mío. Dame sueños, dame, que quiero vivir", escribió Soledad Pastorutti rememorando aquel tema llamado Posadeña linda de Ramón Ayala. En el posteo, se la puede observar en pleno río Paraná disfrutando de sus vacaciones junto a su pareja e hijas después de una intensa vorágine de actividades artísticas.

La muerte que golpeó a "La Sole" en la antesala de año nuevo

Días atrás, la muerte golpeó la puerta de la casa familiar de "La Sole" y se llevó a su abuela Vale. La cantante expresó su dolor en una sentida publicación que emocionó a sus fans y amigos, quienes no dudaron en enviar sus condolencias a la cantante. "En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo. Que rápido pasa todo. Que injusta se me hace esta despedida", expresó "La Sole" tras la muerte de su abuela. "Nadie podrá reemplazarte nunca. De ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito. Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa", sumó al relato. "En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido… deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz. TE AMO", cerró.